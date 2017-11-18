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18 Kasım 2017 17:27

Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

18 Kasım 2017 17:27

haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile karışlaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Marques’in pası ile altıpas sağ tarafında topla buluşan Deniz Kadah bekletmeden topu ceza sahası içi sağ çaprazında hareketlenen Harun Alpsoy’u attı. Harun’un bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.


8. dakikada Bourabia’nın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Musa Araz şut çekti ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.


11. dakikada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Ezekiel dönerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci Ferhat kontrol etti.


14. dakikada rakibinin yaptığı pas hatasını değerlendiren Musa Araz, ceza sahasına girmeden pasını penaltı noktası sol tarafındaki Milosevic’e gönderdi. Savunmayı geçmek isterken Milosevic’in kaybettiği topa hareketlenen Bourabia gelişine çok sert vurdu ancak top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


18. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Nasri ortasını ön direğe doğru gönderdi. Ön direkte oluşan karambolde Angelo’ya çarpan top kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.


20. dakikada Nasri topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve son çizgiye indikten sonra asını altıpas gerisindeki arkadaşı Samuel Eto’o’ya gönderdi. Eto’u istediği vuruşu yapamadı.


28. dakikada Vainqueur’ün pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Nasri, bekletmeden topa çok sert vurdu ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı çıktı.


40. dakika sağ kanatta topla buluşan Skubic ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmanın karşıladığı top ceza sahası içi sağ çaprazında Milosevic’in önünde kaldı. Milosevic’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ferhat sol köşeye uzanarak topa müdahale ederek gole izin vermedi.



Stat: Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia x, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Musa Araz xx, Ömer Ali xx, Ezekiel xx


Yedekler: Carlgren, Kadir Kaan, Volkan, Filipovic, Hadziahmetovic, Moke, Vedat, Fofana, Fridey Eze, Evouna


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Angelo xx, Sakıb xx, Harun xx, Vainqoueur xx, Marques xx, Nasri xx, Deniz Kadah xx, Samuel Eto’o xx


Yedekler: Ozan Evrim, Boffin, Musa, Nazim Sangare, Yekta, Aydın, Menez, El Kabir, Emre


Teknik Direktör: Leonardo De Araujo


Sarı Kartlar: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), Vainqoueur (Antalyaspor)




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