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03 Aralık 2017 15:06

Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Bursaspor: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Bursaspor: 3 (İlk yarı)

03 Aralık 2017 15:06

haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Ali Çamdalı’nın ceza yayının hemen dışından şutunda kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.


7. dakikada Pablo Batalla’nın orta sahadan gönderdiği ara pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı kaleci Serkan’ın solundan ağlarla buluştu. 0-1


22. dakikada ceza yayının hemen dışından Stancu’nun serbest vuruşunda top defanstan döndü.


27. dakikada sağ kanattan Ferhat’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Eze’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


32. dakikada Willıam Faty’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Ekoko’nun rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2


45. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Aziz’in şutunda top kaleci Serkan Kırıntılı’nın sağından ağlara gitti. 0-3



Stat: Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Alpaslan Dedeş xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Atiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı x, Deni Milosevic xx, Moryke Fofana xx, Filipovic xx, Eze xx, Mehdi Bourabia xx, Ferhat Öztorun xx, Nejc Skubic xx


Yedekler: Patrik, Selim Ay, Malick Evouna, Lebogang, Amir, Moke, Vedat, İsmail, Kadir Kaan, Musa Araz


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Ertuğrul Ersoy xx, Christian Chages xx, Cristobal Jorquera xxx, Pablo Batalla xxx, Faty xx, Badu xx, Aziz Eraltay xxx, Barış Yardımcı xx, Kembo xxx, Stancu xxx


Yedekler: Mehmet Ataberk, Yusuf, Merter, Jousa, Furkan, Dzon, Sinan, İsmail, Kubilay, Deniz


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Goller: Stancu (dk. 7), Ekoko (dk. 32), Aziz Eraltay (dk. 45) (Bursaspor)


Sarı kart: Eze (Atiker Konyaspor)




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