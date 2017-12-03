Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Bursaspor: 3 (Maç sonucu)

haftasında Atiker Konyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor’a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner’in sert şutunu Muhammed çeldi.
54. dakikada Faty’nin, Fofana’ya yaptığı faulün ardından kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Amir Hadziahmetovic’in şutu üstten dışarı çıktı.
62. dakikada sağ kanattan Batalla’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Ertuğrul’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
71. dakikada Fofana’nın ceza sahası yayının hemen dışından şutunda kaleci top Muhammed Şengezer’de kaldı.
82. dakikada Skubic’in sağ kanattan ortasında ön direkte Evouna’nın kafa vuruşu üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Pozisyonun ardından topla altıpas içerisinde buluşan Mehdi Bourabia’nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler x Alpaslan Dedeş x, Cevdet Kömürcüoğlu x
Atiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan x (Moke dk. 46 x), Ömer Ali x (Evouna dk. 69 x), Ali Çamdalı x, Deni Milosevic x, Moryke Fofana x, Filipovic x, Eze (Amir Hadziahmetovic dk. 46 x), Mehdi Bourabia x, Ferhat Öztorun x, Nejc Skubic x
Yedekler: Patrik, Selim Ay, Lebogang, Vedat, İsmail, Kadir Kaan, Musa Araz
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Ertuğrul Ersoy xx, Christian Chages xx, Cristobal Jorquera xxx (Merter Yüce dk. 87 ?), Pablo Batalla xxx, Faty xx, Badu xx, Aziz Eraltay xxx, Barış Yardımcı xx, Kembo Ekoko xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 61 xx), Bogdan Stancu xxx (Dzon Delarge dk. 81 ?)
Yedekler: Mehmet Ataberk, Yusuf, Merter, Jousa, Furkan, Sinan, İsmail, Deniz
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Goller: Stancu (dk. 7), Ekoko (dk. 32), Aziz Eraltay (dk. 45) (Bursaspor)
Sarı kart: Eze, Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), Cristobal Jorquera (Bursaspor)