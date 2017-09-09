haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Serge Mbilla Etame’nin yerden pasında ceza alanının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Vagner Love’un gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak direkten geri döndü.
21. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Ömer Ali Şahiner’in müsait pozisyonda çektiği şutu kaleci Haydar kornere gönderdi.
23. dakikada kontra atakta topla buluşan Vagner’in ceza sahasının dışından çektiği sert şutu kaleci Serkan uzaklaştırdı.
43. dakikada ceza sahası içinde Efecan’ın ortasında Filipovic’in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Vagner Love’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serdar Diyadin xx, Asım Yusuf Öz
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic x, Moke xx, Skubic xx, Mehdi x, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ezekiel x, Musa xx, Milosev xx
Yedekler: Andersren, Volkan, Eren, Selim, Ali Çamdalı, Manyama, Vedat, Moryke Fofana, Savaş, Eze
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Berkan xx, Tzavellas xx, Birol xx, Gassama xx, Taha xx, Emre xx, Fernandes xx, Mbilla Etame xx, Efecan xxx, Vagner Love xxx
Yedekler: Remy Riou, Mamadou Fofana, Nskala, Emre, Michel Landel, Maniatis, Lungu, Serdar Çoban
Teknik Direktör: Safet Susic
Gol: Vagner Love (dk. 44) (penaltı) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Ezekiel, Ferhat (Atiker Konyaspor)