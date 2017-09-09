Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 20:58

Süper Lig

Süper Ligin 4.

Süper Lig

09 Eylül 2017 20:58

haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Serge Mbilla Etame’nin yerden pasında ceza alanının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Vagner Love’un gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak direkten geri döndü.


21. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Ömer Ali Şahiner’in müsait pozisyonda çektiği şutu kaleci Haydar kornere gönderdi.


23. dakikada kontra atakta topla buluşan Vagner’in ceza sahasının dışından çektiği sert şutu kaleci Serkan uzaklaştırdı.


43. dakikada ceza sahası içinde Efecan’ın ortasında Filipovic’in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.


44. dakikada Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Vagner Love’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serdar Diyadin xx, Asım Yusuf Öz


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic x, Moke xx, Skubic xx, Mehdi x, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ezekiel x, Musa xx, Milosev xx


Yedekler: Andersren, Volkan, Eren, Selim, Ali Çamdalı, Manyama, Vedat, Moryke Fofana, Savaş, Eze


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Berkan xx, Tzavellas xx, Birol xx, Gassama xx, Taha xx, Emre xx, Fernandes xx, Mbilla Etame xx, Efecan xxx, Vagner Love xxx


Yedekler: Remy Riou, Mamadou Fofana, Nskala, Emre, Michel Landel, Maniatis, Lungu, Serdar Çoban


Teknik Direktör: Safet Susic


Gol: Vagner Love (dk. 44) (penaltı) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Ezekiel, Ferhat (Atiker Konyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç