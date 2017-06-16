Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 16:22

Süper Lige yükselen hokey takımından Başkan Altay’a ziyaret

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lige yükselme başarısını gösteren Selçuklu Belediyesi Hokey Takımını kabul etti.

Süper Lige yükselen hokey takımından Başkan Altay’a ziyaret

16 Haziran 2017 16:22


Başarılarından dolayı kulüp başkanı, antrenör ve sporcuları tebrik eden Başkan Altay, takından Süper Lig’de de başarı ve şampiyonluk beklediğini ifade etti. Selçuklu Belediyesinin tesisleşme ve lisanslı sporcu sayısı bakımından spora ve alt yapıya çok ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden Altay, "Hem bireysel ve takımsal başarılar da aslında bunu gösteriyor. Sizin yaptığınız iş çok kıymetli, aynı zamanda çok uzun ve meşakkatli bir iş arkadaşlar. Uzun soluklu bir mücadelenin ardından şampiyon oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Süper Ligde başarılar diliyorum. Takımımız orada da başarılı olacaktır. Buna inancımız tam" diye konuştu.



“Başarınız Diğer Sporcularımızı Teşvik Ediyor”


Başarıda istikrar ve takım ruhunun önemine vurgu yapan Başkan Altay, "Bence burada en çok takdir edilmesi gereken şey dışarıdan hiçbir transfer olmadan takımın kendi içinde bunu başarıyor olması. Aslında profesyonellik ve amatörlük arasındaki kısım da budur. Şan şöhret için belki kısa süreli başarılar için bu tür transferlerle yol alabilirsiniz ama kalıcı bir başarı olmaz. 7-8 yılda birliktesiniz ve kademe kademe ilerleyerek en son Süper Lig’e yükselmeyi başardınız. Tekrar tebrik ediyorum. Ama hedef her zaman daha iyisi daha yükseği olmalı. Bir gün inşallah Süper Lig şampiyonu olduğunuza da bizler şahitlik ederiz. O zaman sevincimiz kat kat artar. Rabbim yolunuzu açık etsin. Emeği geçen antrenörümüze ve kulüp müdürümüze de teşekkür ediyorum. Sizin bu başarılarınız diğer arkadaşlarınızı da teşvik ediyor, alttan gelen arkadaşlar için bir hedef oluşturuyorsunuz. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonunda şampiyon sporcular kupayı Başkan Altay’a verdi. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    22°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:02
  • İkindi :16:56
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!