Süper Lige yükselen hokey takımından Başkan Altay’a ziyaret

Başarılarından dolayı kulüp başkanı, antrenör ve sporcuları tebrik eden Başkan Altay, takından Süper Lig’de de başarı ve şampiyonluk beklediğini ifade etti. Selçuklu Belediyesinin tesisleşme ve lisanslı sporcu sayısı bakımından spora ve alt yapıya çok ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden Altay, "Hem bireysel ve takımsal başarılar da aslında bunu gösteriyor. Sizin yaptığınız iş çok kıymetli, aynı zamanda çok uzun ve meşakkatli bir iş arkadaşlar. Uzun soluklu bir mücadelenin ardından şampiyon oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Süper Ligde başarılar diliyorum. Takımımız orada da başarılı olacaktır. Buna inancımız tam" diye konuştu.

“Başarınız Diğer Sporcularımızı Teşvik Ediyor”

Başarıda istikrar ve takım ruhunun önemine vurgu yapan Başkan Altay, "Bence burada en çok takdir edilmesi gereken şey dışarıdan hiçbir transfer olmadan takımın kendi içinde bunu başarıyor olması. Aslında profesyonellik ve amatörlük arasındaki kısım da budur. Şan şöhret için belki kısa süreli başarılar için bu tür transferlerle yol alabilirsiniz ama kalıcı bir başarı olmaz. 7-8 yılda birliktesiniz ve kademe kademe ilerleyerek en son Süper Lig’e yükselmeyi başardınız. Tekrar tebrik ediyorum. Ama hedef her zaman daha iyisi daha yükseği olmalı. Bir gün inşallah Süper Lig şampiyonu olduğunuza da bizler şahitlik ederiz. O zaman sevincimiz kat kat artar. Rabbim yolunuzu açık etsin. Emeği geçen antrenörümüze ve kulüp müdürümüze de teşekkür ediyorum. Sizin bu başarılarınız diğer arkadaşlarınızı da teşvik ediyor, alttan gelen arkadaşlar için bir hedef oluşturuyorsunuz. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda şampiyon sporcular kupayı Başkan Altay’a verdi. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.