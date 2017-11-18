Suriyeli inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden sanayi bölgesi istikametine seyreden Suriye uyruklu işçileri taşıyan Abdullah A. idaresindeki 42 MB 704 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, hurdaya dönen araç sürücü Abdullah A. ile birlikte Suriye uyruklu 6 işçi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.