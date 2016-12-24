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24 Aralık 2016 16:10

Suriyeliler için ’Kardeşim Üşümesin’ yardım kampanyası

Suriyeliler için ’Kardeşim Üşümesin’ yardım kampanyası

24 Aralık 2016 16:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, mazlum ve mağdur toplumlara dünya gözünü kapatsa da Türkiye’nin her zaman yardım edeceğini söyledi.
AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kollarının Suriye’deki savaş mağdurlarına yardım için düzenlendiği “Kardeşim Üşümesin” projesi kapsamında Konya Aziziye Camisi önünde yardımlar toplanmaya başlandı.
Aziziye Camisi önündeki programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, projeye imkanları ölçüsünde herkesin destek vermesini istedi. Sorgun, "Bu gençler böyle duyarlı olduktan sonra Konya’da da, Türkiye’de de, Alem-i İslam’da da, dünyada da kardeşliğimiz üşümeyecek. Bu şehir Selçuklu’nun baş şehri. Bu şehirde sadaka taşları vardı. Geçmişte hala daha kalıntıları izleri bulunmaktadır. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek kadar, geceleyin hayırsever sahipleri sadaka taşlarına koyar yine kimin koyduğunu bilmeden başka ihtiyaç sahipleri olanlarda onları alırdı. Bu şehir böyle bir kültürün şehri, böyle bir medeniyetin şehri" diye konuştu.
Sorgun, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan insanlık dramına sessiz kalan toplumları eleştirerek, mazlum ve mağdur toplumlara dünya gözünü kapatsa da Türkiye’nin her zaman yardım edeceğini ifade etti. Sorgun, "Allah’ın izniyle mazlumlara mağdurlara dünya gözünü kapasa da, bugün kendisini medeniyetin temsilcisi gibi gören ne yazık ki hegemon güçler, başkalarına dayatmalar yapan güçler gözleri kör olsa da, kulakları sağır olsa da, kalpleri anlamasa da, hissetmese de şükürler olsun bu millet her zaman olduğu gibi dün Azerbaycan’da, Kırım’da, Çeçenistan’da, Ortadoğu’da Konya ve Türkiye en önde olmuştur" dedi.
Konuşmaların ardından Ahmet Sorgun ve beraberindekiler, Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım malzemelerini büyük kumbaraya bıraktı.



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