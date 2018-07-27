Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 16:18

Sürücünün yük taşıma yöntemi görenleri şaşkına çevirdi

Konya’da trafikte seyir halinde olan hafif ticari araçta kanalizasyon borularının taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sürücünün yük taşıma yöntemi görenleri şaşkına çevirdi

27 Temmuz 2018 16:18


Konya-Ankara karayolunda yolunda seyreden hafif ticari araç sürücüsünün kanalizasyon borularının bir ucu arka bagajda bir ucu da sağ ön camdan çıkmış bir şekilde ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü. Uzun bir süre trafikte doğabilecek tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücüyü, diğer araçlarda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, aracın bagajından sağ ön cama uzatılan kanalizasyon borularının araçla birlikte kapladığı alan sebebiyle yoldaki diğer araçlar için tehlike oluşturduğu, sürücünün bu şekilde yoluna devam ettikten sonra İstanbul yoluna dönerek gözlerden kaybolduğu görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç