Sürücünün yük taşıma yöntemi görenleri şaşkına çevirdi

Konya-Ankara karayolunda yolunda seyreden hafif ticari araç sürücüsünün kanalizasyon borularının bir ucu arka bagajda bir ucu da sağ ön camdan çıkmış bir şekilde ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü. Uzun bir süre trafikte doğabilecek tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücüyü, diğer araçlarda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, aracın bagajından sağ ön cama uzatılan kanalizasyon borularının araçla birlikte kapladığı alan sebebiyle yoldaki diğer araçlar için tehlike oluşturduğu, sürücünün bu şekilde yoluna devam ettikten sonra İstanbul yoluna dönerek gözlerden kaybolduğu görülüyor.