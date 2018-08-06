Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Finali’nde Akhisarspor normal süresi 1-1’lik skorla sona eren ve uzatma sürelerinde de eşitliğin bozulmadığı mücadelede Galatasaray’ı penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi oldu. Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Safet Susic, "Öncelikle tüm takımıma teşekkür ediyorum. Ben ilk önce futbolcularıma şunu söyledim; ’Bugün sahaya çıkın ve futbol oynayın. Hiçbir zaman baskı altına girmeyin. Çünkü karşımızda büyük bir takım var. Kaybetseniz büyük bir şey fark etmeyecek ama maçı kaybetmenize bir şey diyen olmayacak. Ama gereğini yapın ve bundan da zevk alın.’ Onlar da bugün 120 dakika boyunca ellerinden gelen her şeyi yaptı ve maç sonunda da kupayı almayı hak ettiler. Ve biz Galatasaray’dan daha motivasyonluyduk kupa finali için. Çünkü Galatasaray daha önce 5 kere almıştı bu kupayı. Bizim ne zaman bir daha kazanacağımız belli olmadığı için biz bugün daha motivasyonluyduk Galatasaray’a göre. UEFA Ligi’nde çok büyük takımlar var ondan dolayı tam ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra bazı şeyleri söyleyebiliriz. Bizim bu seneki amacımız ilk baktığımızda ligin ortasında bitirmekti. Geçen yıl olanları biz tekrar yaşamak istemiyoruz. Bildiğimiz gibi Akhisarspor son haftaya kadar ligdeydi. Artık ben görüyorum ki bu takım bu yarışı ortalarda bitirebilir" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda bazı basın mensuplarının Fatih Terim’in açıklamasının ardından salonu terk etmesi hakkında neler düşündüğünün sorulması üzerine Safet Susic, "Gazetecilerin burayı terk etmesi saat 1’e geliyor hepsi yoruldu. Belki ondan gitmek istediler ama dediğim gibi bunlar bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan bugün sahadaki mücadele idi. Biz bir aydır bu maça hazırlanıyoruz. Herkes elinden geleni yaptı. Biz belki de bugün biz bu kupayı bu sayede kazandık. Bence dikkat edilmesi gereken bu" dedi.