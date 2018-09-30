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Süt sağma makinesinde elektrik akımına kapılan kadın öldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesinde elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesinde elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.


Olay, Atakent Mahallesi Asude Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört çocuk annesi Döndü Çağlı (55), inekten süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Döndü Çağlı, süt sağdığı sırada iddiaya göre makineden elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Döndü Çağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Polis ekipleri olayın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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