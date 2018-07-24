Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 11:08

Tabancayla vurularak araçtan atılan kadın hayatını kaybetti

Konya’da seyir halindeyken arkadaşı tarafından vurularak araçtan atılan kadın, vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde yatarken bulundu.

Tabancayla vurularak araçtan atılan kadın hayatını kaybetti

24 Temmuz 2018 11:08

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10490 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saibe Y. (50) sabah saatlerinde arkadaşı Rahim A. (46) ile birlikte otomobille gezdiği sırada aracın içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araç sürücüsü Rahim A., oturan Saibe Y.’yi tabancayla boynundan vurduktan sonra araçtan aşağıya attı. Rahim A. araçla hızla olay yerinden uzaklaşırken, tabancayla vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saibe Y.’yi vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Saibe Y. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis, Saibe Y.’yi vurarak araçtan atan şüpheli Rahim A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç