Tacikistan Büyükelçisi Rajabiyon Başkan Altay'ı ziyaret etti

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Tacikistan Tanıtım Toplantısı için Konya'da bulunan Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Mahmut Er ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

“Hazreti Mevlana bizim ortak değerimiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kardeşliğin artması ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi açısından ziyareti önemsediğini belirtti. Başkan Uğur İbrahim Altay, ortak kültüre sahip iki milletin ticari, siyasi, kültürel ve sosyal anlamda birlikte hareket etmelerinin faydalı kapılar açacağının altını çizerek, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok ülke ile kardeş şehir ilişkisi yürütüyoruz. 2012 yılında da Kulob şehri ile bir kardeş şehir ilişkisi başlattık. Ziyaretin bu ilişkilerin artmasına vesile olmasını istiyoruz ve bu ilişkileri ticaretle de destekleriz inşallah. Konya bir eğitim şehri. Birçok üniversite ve uluslararası bir de imam hatip lisemiz var. Şehrimizde 4 bine yakın uluslararası öğrenci eğitim görüyor. 24 de Tacikistan vatandaşı öğrencimiz var. Bu sayının artması için de Büyükelçimizden destek bekliyoruz. Mevlana Celalettin Rumi gibi önemli bir değerin ortak mirasçıları olarak bizi birbirimize kaynaştıracak ve ilişkilerimizi arttıracak çok iyi bir neden. Tacikistan'da da Hazreti Mevlana'nın doğumu 30 Eylül'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Biz de Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişlerini ve vefatını anıyoruz. Bu ilişkileri arttırmak için de Hazreti Mevlana ortak değeri üzerinden ülkeler arasında tanıtım yapmak ve Tacikistan'ın Konya'da, Konya'nın da Tacikistan'da etkinlikler düzenlemesini istiyoruz” diye konuştu.

“Her Tacikistan vatandaşının Konya'ya gelme hayali var”

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon da, Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Türkiye'de ziyaret ettiği birkaç şehirden birisinin Konya olduğunun altını çizerek Konya'nın Tacikistan için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Büyükelçi Rajabiyon, “Aslında her Tacikistan vatandaşının Konya'ya gelme hayali ve arzusu var. Ortak değerimiz olan Hazreti Mevlana ve tarihimize çok önem veriyoruz. Yine Konya ile Kulob'un kardeş şehir olmasını ilişkilerimiz açısından değerli buluyoruz ve bu ilişkileri geliştirmek için çaba göstereceğiz. Yine Türkiye ve özellikle Konya ile ilişkilerimizi de daha da arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Tacikistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. O zor dönemlerimizde Türkiye hep yanımızda oldu ve o dönemden bu yana artarak gelişen ilişkilerimiz ile Türkiye'nin bu tavrı bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Tacikistan'ın uluslararası alandaki en önemli ortağı Türkiye'dir ve Tacikistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi, Tacikistan'ın öncelikli dış ilişkiler politikasıdır. Bu anlamda da en önemli alan ticari ilişkilerin geliştirilmesidir” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günün anısına Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon'a Mesnevi ve sikke hediye ederken, Büyükelçi Rajabiyon ise Başkan Altay'a Tacikistan'a has çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette Tacikistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sodiki, Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Ticaret Müşaviri Emrah Soğancı, DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı İrfan Güven, DEİK Avrasya Bölge Direktör Vekili Nurengiz Eşki ile DEİK Avrasya Bölge Direktör Yardımcısı Alperen Ay da hazır bulundu.

Filistin Beyt-Hanoun Belediye Başkanından Altay'a ziyaret

Öte yandan, Filistin Beyt-Hanoun Belediye Başkanı Dr. Mohammed Nazek El Kafarna da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başkan Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelen Filistin Beyt-Hanoun Belediye Başkanı Dr. Mohammed Nazek El Kafarna, iki şehrin ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için bir süre görüştü. Başkan Altay, ziyaretin sonunda Başkan Mohammed Nazek El Kafarna'ya günün anısına sikke takdim etti.