Takkeli Dağ’da ilk yardım eğitimi

Konya İHH Acil Yardım Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) tarafından doğal afetler ve savaşlar gibi acil durumlarda yapılacak ilk yardım ve arama kurtarma faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla ’Şehrimiz Konya, Ufkumuz dünya’ sloganı ile ‘Takkeli Dağ Zirve Tırmanışı’ programı düzenlendi.

Tırmanma etkinliğinin Takkeli Dağ’a gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Takkeli Dağ’ın seçilmiş olması bizim için önemli. Burada üç yıldır arkeolojik kazı çalışması yürütüyoruz. Yukarıya çıktığımızda da görüleceği gibi ciddi bir faaliyet yürütüyoruz. Amacımız Takkeli Dağ’ı Konya’nın turizmine kazandırmak ve bu yürüyüş ve tırmanma faaliyetlerini bir periyodik cetvele bağlayarak turistik hale getirmek. İnşallah bu tırmanış bir başlangıç oluyor. Etkinlikten dolayı İHH’yı tebrik ediyorum. Böyle önemli bir konuda da faaliyet gösteriyorlar. İnşallah yetişen eleman sayısı arttıkça ülkemiz için önemli bir değer daha kazanmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Etkinlikle arama-kurtarma ve ilk yardımın önemine dikkat çekiyoruz"

Acil durum ve doğal afetlerde bilinçli hareket etmenin önemine vurgu yapan İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, "Bu tırmanıştaki amacımız, arama kurtarma faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek. Ülkemiz ve çevresi yoğun bir savaşla ve felaketlerle uzun bir süredir boğuşmaktadır. Dolayısıyla biz burada inşallah arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacındayız. Kardeşler 15 Temmuz gibi çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Bu süreçte en büyük yardımcımız Rabbimiz sayesinde biz bu süreci atlattık ama bu tür zorlu durumlarda ne kadar çok yetişmiş insan olursa Allah’ın izniyle bu tür zorlu durumları atlatabileceğimizi biliyoruz. Biz İHH olarak Arama Kurtarma Eğitim Merkezi oluşumunu gerçekleştirdik. Burada şu anda 60 tane kardeşimiz faaliyette 300 adet gönüllümüz faaliyette. Biz bu hususta bütün resmi ve sivil kuruluşlarla ortak faaliyetler yapma hassasiyeti güdüyoruz. Belediyelerimizle AFAD’la devletimizin farklı kurumlarıyla ve farklı sivil toplum teşkilatlarıyla ortak faaliyet yaparak felaketlere hazırlanmak hedefindeyiz. İnşallah ülkemiz için daha büyük hizmetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Tırmanış Takkeli Dağ’ın zirvesinde son buldu

Etkinliğin önemine dikkat çeken İl Afet ve Acil Durum Konya İl Müdürü Yıldız Tosun da, “Bu tür etkinlikler birbirimizi tanımamız, kaynaşmamız ve olağanüstü durumlarda da bu görevleri en iyi şekilde yapmamıza vesile olmaktadır. İHH’yı bizim müdahalede bulunduğumuz her olayda da yanımızda görüyoruz ama arama kurtarma alanında da bir çığır açtılar, kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen tırmanış etkinliği Takkeli Dağ’ın zirvesinde son buldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı tırmanış boyunca bölgede yapılan kazı çalışmalarında gelinen son aşama hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Konya İHH AKEM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Nikbay, İl Afet ve Acil Durum Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, basın mensupları, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi’nden öğrenciler ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.