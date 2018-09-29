Takla atan aracın sürücüsü ve eşi öldü, çocukları yaralandı

Konya'da takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan sürücü ve eşi araçtan fırlayarak hayatını kaybederken, kazadan yaralı olarak kurtulan çiftin 3 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi'nde Konya-Afyonkarahisar yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Muharrem Gürsoy idaresindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kavşağı fark edemeyerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Araç Karayolları 35. Şube Şefliği Hacıhafız Bakımevi'nin duvarına çarparak durabildi. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Muharrem Gürsoy otomobilden fırlayarak yol kenarına düşerken, eşi Cahide Gürsoy ise duvar üzerindeki tel korkulukları kırarak bahçe içerisine düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçtan fırlayan Muharrem Gürsoy ile eşi Cahide Gürsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gürsoy çiftinin çocukları Medine G., Zeynep G. ve Abdullah G. ise hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bahçe içerisine fırlayan Cahide Gürsoy'un cansız bedenini bahçe içerisinden çıkartarak cenaze aracına taşıdı. Sürücü ve eşinin cenazeleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.