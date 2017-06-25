Takla atan otomobilde can pazarı

Vatandaşlar otomobilde sıkışan yaralıyı ambulans gelene kadar ayık tutmak için uzun süre uğraş verdi.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Konya karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Bülent Yazgan (41) idaresindeki 06 CPG 75 plakalı otomobil, Konya istikametinden Seydişehir istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Bülent Yazgan ile araçta bulunan Mustafa Çubuk (30) ve Ömer Ediz (23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılardan Mustafa Çubuk ve sürücü Mustafa Bülent Yazgan araçtan çıkarıldı. Şoför koltuğunun yanında oturan Ömer Ediz ise, ters dönen otomobilde sıkıştığı için çıkarılamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Seydişehir ilçesinden sevk edilen ambulansın biraz gecikmesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Araçta hareketsiz bir şekilde bekleyen yaralı Ömer Ediz’in ayık kalması için vatandaşlar ve itfaiye uzun süre çaba harcadı. Yaralının sürekli yanına giden bir genç, "5 dakika kaldı, ambulans gelecek" diyerek teselli etmeye çalıştı. Bu sırada yaralının yanına gelen bir itfaiyeci de, Ömer Ediz’e kendisini çıkarabileceklerini ancak bir zarar gelmemesi için ambulansı beklediklerini söyledi. Kazada yaralanan diğer yaralılarda karayolunun kenarına oturup ambulansın gelişini bekledi. Sağlık görevlilerinin gelmesinin ardından otomobildeki yaralı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde yaralının kaza sonrası araçta çaresizce bekleyişi ve vatandaşların yaralıya yardımcı olmaya çalışmaları görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.