Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir ticari takside 4 kilo 390 gram eroin ele geçirilmesinin ardından, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ticari taksiyle Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Seydişehir- Antalya Karayolunda önlem alan polis, şüphelilerin içerisinde bulunduğu taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Taksideki Mehmet M. ve Sevcan T. gözaltına alındı. İki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.