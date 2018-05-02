Talha Uğurluel, Akşehir’de Abdülhamit Han’ı anlattı

yılında Abdülhamit Han’ı anlattı.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen ve Araştırmacı Tarihçi Yazar Talha Uğurluel’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Payitaht’ın Son Sahibi Abdülhamit Han’ konulu konferans büyük ilgi gördü. Osmanlı tarihini herkese sevdiren Talha Uğurluel, Akşehir Kültür Merkezi’ndeki konferansta, bilinmeyen birçok ayrıntıyla Abdülhamit Han ve döneminden bahsetti. "Abdülhamid Han döneminde yaşasaydık onu anlayamazdık onun düşmanı olurduk" diyen Talha Uğurluel Abdülhamid Han’ın icraatının meyvelerinin yüz yıl sonra alındığını belirterek, onun o dönemde Protestanlara ve Katoliklere Kudüs’ten iki dönüm toprak vermesinin bugünlerde Hristiyan dünyasının Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımamasına sebep olduğunu ifade etti.

Abdülhamid Han’ın sadece kendi halkı ile değil dünyadaki bütün Müslümanlarla ilgilendiğini dile getiren Uğurluel, Türkiye’nin ve dünyanın her bir yerinde maddi ve manevi eserleri olduğunu kaydetti. Uğurluel, "Abdülhamid Han için yıllarca ’Kızıl Sultan’ dediler ama onun ne yaptıkları ve icraatları bellidir ve ortadadır. Onu tanımak istiyorsanız, onu kim seviyor ve kim sevmiyor ona bakın, o zaman daha iyi anlarsınız" dedi.

Anlatımını kendi çekmiş olduğu fotoğraflar ve görsel sunumuyla destekleyen Uğurluel’e konferans sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki konferansı Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.