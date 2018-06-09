Tamamlandığında yılda 2,5 milyon hastaya hizmet verecek

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 2019 yılında hizmete girecek Şehir Hastanesinin yapımında ek binayla birlikte inşaatın yüzde 51’inin tamamlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesinin yüzde 51’den fazlası tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Şehir Hastanemizdeki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Başta 838 yatak olan kapasite Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bin 250 yatak kapasitesine çıkarıldı. Bu ek binayla birlikte hizmet hızlı bir şekilde yürüyor. Son gelinen aşama ek binayla birlikte yüzde 51 inşaat seviyesi tamamlanmış durumda” dedi.

“Yaklaşık yıllık 2,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti vereceğiz”

Şehir Hastanesinde yılda yaklaşık 2,5 milyon hastaya hizmet verileceğini belirten Prof. Dr. Koç, “Şehir Hastanemiz bin 250 yatak kapasitesiyle hizmete başladığında yaklaşık yıllık 2,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti vereceğiz. En üst düzey ameliyatlar, özellikli birimlerin hizmetleriyle hem ilimizde, bölgemizde, hem uluslararası düzeyde hizmet vereceğiz. Şehir Hastanemiz bize büyük bir emanet. Kapasitesi çok büyük bir hastane. Bu hastaneyi en verimli şekilde çalıştırmak da bizlerin görevi. Bunun da en önemli bileşeni uzman hekimler ve alanında deneyim sahibi hocaların olduğu bir ekibin hazırlanması. Biz bu alanda her birimde kendi alanında ehil insanların eğitimlerini kendi alanındaki yaptığı işleri deneyimleri artırıcı eğitimlerini teşvik ediyoruz. Gerekli eğitimleri yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hafif raylı sistemin kampüs içine kadar gitmesi için belediyeyle iletişimimiz devam ediyor”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, Şehir Hastanesinin ulaşım düzenlemeleriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde bu önemli işi götürüyoruz. Çünkü ulaşım olmadan verimli hizmet sağlayamayız. Gerek ulaşım açısından hafif raylı sistemin kampüs içine kadar gitmesi hem de çevre yolunu kesecek şekilde üst geçitlerin yapılması konusunda Büyükşehir Belediyemizle iletişimimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Konyamızı sağlık turizmi açısından geliştirmeye çalışıyoruz”

Öncelikli olarak hedeflerinin kendi bölgelerindeki insanların en üst düzeydeki sağlık hizmetlerini hiçbir ek ödeme yapmadan almaları olduğunu belirten Koç, “Biz bu kapasiteyi öncelikle onların hizmetine sunacağız. Konyamız bir bölge hastanesi konumunda. Şu anki Eğitim Araştırma Hastanemiz yaklaşık aynı sayıda yatakla bölgeye hizmet etmekte ve gerçekten Konyamızın lokomotif hastanesi. Bu hastanemizdeki bölge hizmetini oraya aktaracağız ve özellikle Aksaray, Karaman, Niğde gibi illerimizden, Mersin’in bize yakın ilçelerinden, Afyonkarahisar gibi çevre illerimize üst düzey hizmetleri sağlayacağız. Ayrıca biz Konyamızı sağlık turizmi açısından geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda sağlık turizminin alt yapısıyla uğraşıyoruz ve bu hastanemize yurt dışından hasta transferi ve gerekli alt yapıların oluşması için şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“Şehir Hastanemiz verimli, en kaliteli şekilde halkımızın hizmetine sunulacak”

Şehir Hastanesinde üst düzey ameliyatlar yapılacağını söyleyen Koç, “Özellikle Şehir Hastanemizde üst düzey ameliyatlar, onkolojik ameliyatların yapılması, organ nakillerinin yapılması, kemik iliği nakillerinin yapılması ve yine kanser tedavisindeki ileri düzey ışın tedavisinin yapılması, kemoterapi hizmetlerinin yine uygun ve konforlu şartlarda yapılması için her türlü alt yapının hazırlanmasına çalışıyoruz. Ve bu dönemde özellikle göreve geldiğimiz günden itibaren ilgili inşaat firmamız, tayin edilen danışman firmayla iletişimli bir şekilde hastanenin en verimli şekilde nasıl kullanılabilir düşüncesi ile röntgen alanlarının neresi olması ile acil servisin dizaynı gibi konularla ilgili, branş kliniklerinde ve müdürlükteki kamu hastaneleri başkanlığımız çok ciddi ve titiz bir çalışma yapıyor. Ve bu konuda da Türkiye’ye örnek bir çalışma olduğu bakanlıkça bize ifade edildi. İnşallah Şehir Hastanemiz verimli, en kaliteli şekilde halkımızın hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.