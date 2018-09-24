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Tandırda yakılan eşyalar evi kül ediyordu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin bitişiğindeki odada bulunan tandırda eşyaların yakılması sonucu yangın çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bitişiğindeki odada bulunan tandırda eşyaların yakılması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından eve sıçramadan söndürüldü.


Yangın, saat 15.30 sıralarında Kemaliye Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Torun Bozkurt'a ait evin bitişiğindeki odada ekmek yapımı için kullanılan tandırda kullanılmayan eşyalar yakılmak istendi. Tandıra atılan eşyaların fazla olması nedeniyle yükselen alevler, odadaki odunları tutuşturmasıyla bir anda büyüdü. Çatıyı da saran alevleri söndürmek için uğraşan ev sahiplerinin çabası yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın eve sıçramadan söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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