Tarihi Bedesten Çarşısı’nda Ahilik ruhu

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği ile Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’nin orta direğinin Konya; Konya’nın orta direğinin ve bel kemiğinin ise Tarihi Bedesten Çarşısı olduğunu belirterek, “Bu alanın hep birlikte güçlendirme çalışmasına derneklerimizle birlikte devam edeceğiz. Osmanlı Buğday Pazarının bin araçlık yeraltı otoparkının açılışını inşallah ekim ayı sonunda yapacağız. Ondan sonra, Bedesten’in devamı olan o bölgede 136 dükkandan ve kafeteryalardan oluşan bir mekan da kısa süre içinde hizmete girmiş olacak. O zaman bölgenin akışını biraz daha değiştireceğiz” diye konuştu.

“Başkan Toru’ya teşekkür”

Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi nedeniyle Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya da teşekkür eden Başkan Akyürek, “Büyük fedakarlıklarla bu bölgenin oraya doğru devamı ve Konya’daki son çöküntü alanlardan birisi olan Şükran Mahallesindeki dönüşüm projesi için belediye başkanımızı kutluyorum” dedi.

“Bedesten’de ahilik teşkilatının örneğini görüyoruz”

Bedesten esnafıyla iftar açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, “Anadolu erenlerinin çaldığı maya Bedesten’te esnaflarımızda ruh buluyor. Ahilik teşkilatının bir örneğini burada görüyoruz ve Bedesten esnafımız hep birlikte iftar açıyor. Çok güzel bir manzara” diye konuştu.

Meram Belediyesi olarak Bedesten’i daha da hareketlendirmek üzere bu bölgenin hemen yanında yer alan Şükran Mahallesinde bir yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Toru, “Bu alanla entegre bir şekilde proje çalışmamız devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar temel atma çalışmamız da olacak ve inşaatlar başlayacak. Bu projeyle birlikte Bedesten daha da güçlenecek; hem ticaret hacmi ve turizm potansiyeli açısından hem de bölgenin hareketliliği açısından. Şehir merkezinde kalan bu bölgenin turizm potansiyeline uygun bir şekilde hem mimari projelerimiz hem tasarımlarımız hem de strateji oluşturmaya yönelik ilgili firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Bayram sonuna kadar yıkımlar durduruldu”

Şükran Mahallesi Dönüşüm Projesi kapsamında şu ana kadar binin üzerin konut ve dükkanın yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Toru, “Bayram arifesinde olduğumuz için yıkımlara bir süre ara vereceğiz. Bu arada ekiplerimiz kapalı olan yolları da açarak gerekli tüm tedbirleri alacak” ifadelerini kullandı.

Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek ve Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Karagöz de iftara katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür ettiler.Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, iftar sonra çarşı esnafını ziyaret ederek birlikte çay içti.

İftar programına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve çarşı esnafı katıldı.