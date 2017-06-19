Tarihi Bedesten Çarşısında bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı, çarşı pazarda hareketlilik arttı. Bayram öncesi alışverişini yapmak isteyen Konyalılar, Konya’nın Tarihi Bedesten Çarşısına akın etti. Kimi eşiyle kimi de çocuklarıyla birlikte alışverişe gelen vatandaşlar bayramlıklarını almaya başladı. Kimi vatandaş bayram öncesi fiyatları normal bulurken, kimileri de fiyatların cep yaktığını söyledi. Esnafların bazıları da çarşıda yaşanan hareketlilikten memnun.

Alışverişe çıkan Abdullah Akbay, “Biz ayakkabı ürünlerini ve Konya’da meşhur olan Mevlana Şekerini almaya geldik. Misafirlerimize hediyelikler alacağız” dedi.

Torunlarıyla alışverişe çıkan Gülbahar Aksoy da, “Birçok eşya aldık, bir sürü para harcadık. Ne yapacağız bayram sonu onu düşünüyoruz. Torunlarıma elbiseler aldık. Kendime de etek aldık, gidiyoruz. Bluz aldık, penye aldık, hepsini aldık” ifadelerini kullandı.

Osman Türkmen ise “Yaklaşan bayram dolaysıyla alıverişe çıktık ama fiyatlar biraz pahalı. 2 tane çocuk, hanım, ben, annem 5 kişiyiz. Bu şartlarda bayram alışverişi zor” şeklinde konuştu.

Tarihi Bedesten Esnaflarından Hüseyin Balcı da, “Eski işler yok, inşallah daha iyi olacak. Eski bereketli işler yok, işlerimizin bereketi kaçtı. Kalabalık var ama insanlar mutlu değil” sözlerini kullandı.