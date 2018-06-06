Tarihi bedesten çarşısında iftar programı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle iftarları, Tarihi Bedesten Çarşısı ile Akabe ve Karakulak Mahallelerinde on binlerce Konyalının katılımı ile devam etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 687 işyerinde restorasyon çalışması yapıldıktan sonra yeniden şehrin çekim merkezi haline gelen Bedesten’deki iftarda esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bedestenin tarihi günlerinden birisini daha yaşadığını belirtti. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi çarşının Türkiye’nin en güzide ve turistik mekanlarından birisi haline geldiğinin altını çizen Başkan Altay, emeklerinden dolayı önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti. Büyükşehir’in mahalle iftarlarının artık geleneksel hale geldiğini dile getiren Başkan Altay, “Ramazanda Konya’nın geleneklerinden birisi de mahalle iftarları. Bugün burada yaşlısıyla genciyle çoluğuyla çocuğuyla işvereniyle işçisiyle hep birlikte iftar ediyoruz. Konya Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi. Özellikle Kapı Cami civarında iftar yapmak çok güzel bir duygu. Bedestenin akşamları da açık olduğu zamanlardayız. Buradaki canlılık her geçen gün artıyor” dedi.

"Yeraltı otoparkı bedestene canlılık getirecek"

Konuşmasında Eski Buğday Pazarında çok güzel bir yeraltı otoparkının inşa edildiğini hatırlatan Başkan Altay, otoparkın kısa sürede bölgeye çok önemli bir canlılık getireceğini ifade eti. Altay, “Daha sonra matbaacıların da yeniden düzenlenmesiyle tarihi bedestenimiz inşallah eski parlak günlerine hızlıca dönecek. Buradaki esnafın ahilik kültürü de çok önemli. İnşallah buraların geleceği eskisinden daha güzel olacak. 24 Haziran’da çok önemli bir seçime gidiyoruz. Konya her zaman olduğu gibi inşallah bu seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye en yüksek desteği vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Bedesten dünyadaki en büyük yenileme projelerinden"

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, alanı başından sonuna hınca hınç doldurarak bu güzelliği kendilerine yaşatan Bedesten esnafına teşekkür etti. Tarihi Bedesten Çarşısı’nın Romalılar dönemine uzanan bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Akyürek, “Burada 2 bin 687 iş yeri altyapısıyla üstyapısıyla yeniden düzenlendi. Dünyadaki en büyük yenilmeme projelerinden birisi hayata geçirildi. Bundan sonra eksikleri de inşallah yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizle birlikte tamamlayacağız ve Mevlana’ya kadar olan yüzbinlerce metrekarelik alan düzenlenmiş olacak. Son dört yılda ülkemiz birçok tuzaklarla karşı karşıya kaldı. Bu altıncı seçim. Her seçimde Cumhurbaşkanımızın önüne engeller çıkarıldı. Gezi Olayları, 17-25 Aralık yargı emniyet darbesi, 15 Temmuz ihaneti ve geldik 24 Haziran’a. Bu sürecin sonunun selamete erişmesi 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmamıza bağlı” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’da “Ramazan bayramı ve arkasından 24 Haziran seçimleri var. İnşallah bu ülkede iki bayram birden yaşanır. 16 yıldır bu millet AK Parti’nin ve liderinin arkasında hep durdu. Bundan sonra da inşallah durmaya devam edecek” dedi.

Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek ile Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir’de düzenlenen iftar nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, bedestene katkıları nedeniyle hediye takdim ettiler.

Mahalle iftarlarında binlerce vatandaş bir araya geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel mahalle iftarları Bedesten ile birlikte Karatay ilçesi Karakulak ve Akabe Mahallelerinde de binlerce mahalle sakinini ağırladı. İftar programlarına katılan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mahmut Sami Şahin ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti.