Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni restorasyonu başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın önemli tarihi miraslarından olan Beyşehir’deki Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni ve çevresinde restorasyon çalışması başlattı.

Çalışmaların başlangıcı için düzenlenen törende konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Siz isteyeceksiniz biz de Allah’ın izni ile yapacağız. Çünkü yaparsa yine AK Parti yapar. Zaten başkasının yapma şansı var mı? Yapsalardı bugüne kadar yaparlardı. Eski Türkiye’yi görmek isteyenler Kubadabad Sarayı’na baksın. Oradaki çalışmalarda görev alan birçok insan emekli oldu ama çalışma bitmedi. Ama buranın restorasyonu ise 250 günde bitecek. Yeni Türkiye’yi görmek isteyenler ise buraya baksın. AK Parti’nin zihniyeti bu. Yapamayacağımızın sözünü vermeyiz” diye konuştu.

“Biz yol hastane otopark diyoruz onlar yatırımları durduruyor”

AK Parti İktidarları olarak 16 yıldır çok önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ahmet Sorgun, “Biz yol diyoruz, otopark diyoruz, pazar yeri diyoruz, hastane diyoruz, restorasyon diyoruz. Birileri ne diyor? Ben hazır alırım Amerika’dan, Japonya’dan Kore’den, niye yerli araba yapayım diyor. Zihniyeti yerli olmayanın arabası da yerli olmaz. Bütün yatırımları durduracakmış. Akla ziyan” ifadelerini kullandı.

“Beyşehir’in çok önemli bir turizm altyapısı var”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’i çok önemsediklerini belirterek, “Beyşehir’in çok önemli bir turizm altyapısı var. Eşrefoğlu Camisi, Beyşehir Gölü ve Bedesten Restorasyonu ile de bunu tescillemiş oluyoruz. Yolun da tamamlanması ile birlikte artık Konya’ya gelecek ziyaretçilerin ilk adresi inşallah Beyşehir olacak. Böylece şehrin ekonomisine de çok büyük katkıları olacak. Restorasyon çalışmaları devam edecek. Özellikle İçerişehir’de ve civarda yapılan çalışmalarla birlikte Konya’nın önemli mesire ve turizm alanlarından birisi olma yönünde başlatılan iradeye inşallah bizler de devam edeceğiz” diye konuştu. Beyşehir’e yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Altay, “Beyşehir’i Konya’nın turizm merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Beyşehir’in de buna hazırlık yapması gerekiyor. İnşallah bundan sonra Beyşehir çok daha fazla turist alacak ve Beyşehir’in ekonomisine çok önemli katkı sağlanmış olacak. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Beyşehir’den beklentimiz var ve bu beklentinin karşılanacağına inanıyoruz. Bugüne kadar Beyşehir çok yüksek bir destek verdi ama hizmetin nasıl sınırı yoksa desteğin de bir sınırı yok. Onun için çok daha büyük bir destek ve oy oranı bekliyoruz” diye konuştu.

“Yapmak isteyenle yıkmak isteyenleri bir tutmayın”

Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “Yapmak isteyenle yıkmak isteyenleri bir tutmayın. Şu yatırımı durduracağım, şunu engelleyeceğim, şunu yıkacağım, şunu bozacağım diyorlar, yapacaklarından bahsetmiyorlar. Türkiye’yi Suriye, Libya, Irak veya Afganistan gibi bir hale sokmak isteyen, istikrarımızı bozmak isteyenler var. Cumhur İttifakı ile seçime giriyoruz. Bu birliktelik tesadüfen oluşmadı. Türkiye’nin büyümesi için, engellerin kaldırılması için, Türkiye’yi engellemeye çalışanlara fırsat vermemek için bir araya gelindi. Beyşehir’den özellikle güçlü bir destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya adını dünya çapında duyuracak hamleler içinde”

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de Konya’nın her alanda ilerleme kaydettiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Konya’da büyük sanayi şirketlerini görmeye başladık. Konya sanayisi atağa geçti ve Konya emin adımlarla büyümesini sürdürüyor. Tarihiyle, coğrafyasıyla ve Eşrefoğlu Camisiyle Beyşehir apayrı bir yerleşim yeri olarak gözümüzün önündedir, gözbebeğimizdir. Beyşehir’i seviyoruz ve Beyşehir’den de beklentimiz büyük. Yatırım alan, büyüyen ve gelişen bir yer ama bu gelişme AK Parti’nin de büyümesiyle doğru orantılı bir gelişme.”

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı da Beyşehir’in AK Parti iktidarı ile çok önemli yatırımlar aldığını, yeni dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizerek, "Güçlü Türkiye, güçlü meclis için bugüne kadar Beyşehirli hemşehrilerimiz üzerine düşeni yaptılar. İnanıyoruz ki 24 Haziran’da da Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye yine en yüksek desteği vereceğinize inanıyorum. 2 Haziran’da da Cumhurbaşkanımız Konya’da büyük bir miting yapacak. Oraya da tüm Beyşehirli kardeşlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, Beyşehir’in yıllardır çözüleeyen problemlerinin bir bir çözüldüğünü kaydederek hizmetlerin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni restorasyonu ve çevre düzenlemesini ilk harcı koydu.

“Beyşehir’de yağmur ve ramazan bereketi“

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftarda da Beyşehirlilerle buluştu. İftar programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile binlerce Beyşehirli katıldı.

Yağmur altında gerçekleşen iftarda Beyşehirlilere hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Belediyecilik ve hizmet Konya’da bir gelenek. Hizmetleri 31 ilçeye taşımak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Beyşehir’de çok önemli hizmetler hayata geçmiş, birçok yatırım devam ediyor ve planlananlar var. 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanımıza hem AK Parti’ye destek istiyoruz. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki, Cumhurbaşkanımızın yanında olmak Filistin’deki, Myanmar’daki, Sudan’daki mazlum kardeşlerimizin yanında olmaktır” ifadelerini kullandı.