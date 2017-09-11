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11 Eylül 2017 16:05

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarındaki otopark tamamlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı’nda örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarındaki otopark tamamlanıyor

11 Eylül 2017 16:05


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında yapımı devam eden Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı’nın Konya’ya değer katacağını söyledi. İçinde Tarım Müzesinin de yer alacağı Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı’nda ilk etapta yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkının tamamlanarak hizmete gireceğini kaydeden Başkan Akyürek, böylece bölgedeki otopark sıkıntısının ortadan kalkacağını ifade etti. Tarihi Bedesten bölgesine hitap edecek yatırım tamamlandığında Konya’nın, Selçuklu mimarisinde 136 dükkan, Tarım Müzesi, kafeterya ve sosyal mekanların olacağı muhteşem bir eser kazanmış olacağını vurgulayan Başkan Akyürek, yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkının 29 Ekim’de faaliyete geçmiş olacağını söyledi.


Başkan Akyürek, eski matbaacılar bölgesinde de ilave bir otopark çalışması olacağını da sözlerine ekledi.




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