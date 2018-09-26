Tarık Buğra Doğumunun 100. yılında Akşehir'de anıldı

yılında memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi'nin işbirliğiyle “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Paneli” ünlü Yazar Tarık Buğra'nın memleketi olan Akşehir'de gerçekleştirildi. Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki panel öncesi ‘Akşehir Tarık Buğra Halk Kütüphanesi' olarak ismi değiştirilen ilçe halk kütüphanesinin açılış töreni de gerçekleştirildi.

"Tarık Buğra'nın memleketinde olmanın gönencini duyuyorum"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımları Daire Başkanı Sedat Akçakoyunluoğlu, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, “Tarık Buğra'nın memleketinde olmanın gönencini duyuyorum. Genç bir insanken Tarık Buğra'nın eserlerini okuyarak yetişmiş bir kişi olarak onun gezdiği yerlerde, eserlerini anlattığı yerlerde olmanın sevincini hissediyorum. Tarık Buğra yazarlık macerasının İstanbul'da düzenlenen bir kompozisyon yarışmasına katılarak başladığını söyler. Bu yarışmada muhakkak ki yazdığı eser beğenilmiş olmalı ki ona bir koli içerisinde kitap gönderilir ve o bir koli kitap Tarık Buğra gibi edebiyatımızın ve düşünce dünyamızın büyük bir kaleminin yetişmesine vesile olur. Ümit ediyorum ki bu kütüphanede ve Akşehir Belediyemizin düzenlediğini öğrendiğim 1 Milyon Kitap, Koridor Kitaplığı ve kitap fuarı gibi etkinliklerle buluşan gençlerimizin arasından da yeni Tarık Buğra'lar yetişecektir” diye konuştu.

"Değerlerimizin kıymetini bilmek bize kazandırır"

Yazar Tarık Buğra'nın eşi Hatice Bilen Buğra da, “Değerlerimizin kıymetini bilmek bize kazandırır. Bunu sadece Tarık Buğra için söylemiyorum, edebiyatımızın bütün yazarları için söylüyorum. Eğer kıymetini bilirsek hepimiz kazanırız. Hayırlı uğurlu olsun diyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kütüphanenin tabelası, panele katılan protokol tarafından açıldı. Kütüphane açılışının ardından panele geçildi.

"Tarık Buğra, edebiyatımızın en önemli romancılarındandır"

Panel öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Osmancık, İbişin Rüyası, Yağmur'u Beklerken, Küçük Ağa ile gönlümüzün en mutena köşesinde yerini alan, eserlerinde buram buram Anadolu'nun, Akşehir'in izlerini bulduğumuz Tarık Buğra, edebiyat tarihimizin en önemli romancılarındandır. Eserlerindeki güçlü tahlilleri, muazzam tasvirleri, mükemmel Türkçesi ve sağlam üslubuyla çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Romanlarından, sinemaya aktarılan filmleri Onu Türk Edebiyatı'nın en çok tanınan, okunan ve sevilen isimleri arasına katmıştır. Çok iyi bir yazar olan Tarık Buğra, asil duruşu ve onurlu tavrıyla bir başka ifadeyle yerli ve milli duruşuyla gönlümüze taht kurmuştur. Böylesine önemli bir kültürel değerimiz olan Tarık Buğra'nın adını ve eserlerini yaşatmak ve O'nu yeni nesillere tanıtmak; Akşehir Halkı adına Akşehir Belediyesi olarak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından çeşitli illerden gelen Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından açılış paneli gerçekleştirildi. Panelin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu yaptığı konuşmada Tarık Buğra hakkından bilgiler vererek panelist öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türk de, “İlk emri ‘İkra' (oku) olan bir inancın mensuplarıyız fakat maalesef okumaya gerektiği kadar değer vermiyoruz. Bugün bütün İslam ülkelerinin içine düştüğü perişan durumun temelinde de aslında okumamak yatıyor. Ortalama olarak insanın ömrü 80 yıl. Bu 80 yıllık süre içerisinde yine ortalama olarak insanın okuyabileceği kitap kapasitesi yine ortalama olarak birkaç yüzü geçmiyor. Oysa tedavülde, piyasada dolaşan kitap sayısı milyonlarla ifade edilir. Dolayısıyla milyonlarca kitap ortamında insanın ömrünce okuyabileceği kitaplarda sınırlı olmasıyla insanında seçici olması gerekiyor” diyerek Yazar Tarık Buğra ve diğer önemli yazarların eserlerine dikkat çekti.

"Akşehir bir kültür kenti"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de yaptığı konuşmada, Akşehir'in bir kültür kenti olduğuna vurgu yaparak, “Birçok ilde olmayan bu ruha ve bu proje yürütme kabiliyetine sahip bir şehir. Akşehir'deki büyüklerimiz 1950'li yıllarda Nasreddin Hoca Şenliğini başlatmış ve uluslararası boyutta neredeyse 60 yıldır kutlanan bir festival var. Akşehir'in çok önemli büyükleri var bunlardan en önemlisi Tarık Buğra. O'nu da anmak, daha çok gencin kitaplarını okuması adına, Tarık Buğra'nın bu şehre vefa borcunu ödemek amacıyla yazdığı Küçük Ağa ve birçok romanıyla vefasına karşılık Akşehirli hemşehrileri de vefa göstermeye çalışıyor. Tarık Buğra kadar önemli bir insan çok azdır. Bir aydın, bir idealist, hiç kimseye kapılmadan idealini sürdürmüş ve Türkçeyi en güzel şekilde kullanan yazarlarımızdan birdir. Çıktığı, yaşadığı kültürü unutmamış, utanmamış, onu yüceltmiş büyük bir aydındır. Bugünün sözde yazarları gibi değil. Çok önemli ödüller alıp ülkesine hakaret eden yazarlar gibi değil, çıktığı yeri unutanlar gibi değil. Ülkesini, vatanını, yaşadığı yerleri yücelten bir yazar” diye konuştu.

"Tarık Buğra bir alan açtı bana"

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof Dr. Sami Güçlü de, Anadolu Mektebi'nin oluşmasında Tarık Buğra'nın eserlerinin kendisinde önemli izler bıraktığını belirtti. Güçlü ‘Ben üniversite bittikten sonra yavaş yavaş bu edebiyat sanatına ilgi duymaya başladım. Ben üniversitede okurken o Tercüman Gazetesi'nde yazardı. Sanat yazılarını yazardı ama günlük olayları da yazardı. O yazdığı yazılar ben de küçük küçük iz bıraktı. Bu 80 sonrasında tekrar Tarık Buğra ile bir bağ kurdum. Beni edebiyata, şiire, sanata yönelten şahıs o. Bakış açıları o kadar benim oldu ki adeta ben onun gibi düşünmeye başladım. Tarık Buğra işe ta o yıllarda Sami Güçlü'nün yazar listesinde bir yer aldı. Ondan önce başkaları vardı ama o bir alan açtı bana. Bugün Anadolu Mektebi ile ilgili çalışmada kimin payı var dersem bazı yazarları da mutlaka sayarım ama Tarık Buğra'nın önemli bir yeri vardır. Tarık Buğra ile yüz yüze görüşme imkanlarım, oturup sohbet etme imkanlarım olmadı ama eserleriyle benin onunla aramda o kadar kuvvetli bir bağ var ki nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, niçin öyle yaptığını ben anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Panelde son olarak Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu tarafından panel değerlendirilmesi yapılarak Yazar Tarık Buğra'nın kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler verildi.

Konuşmaların ardından panelist öğrencilere ve katılan protokol üyelerine plaketleri takdim edildi. Etkinliğe, Akşehir Şehit Zeynep Sağır Kız Anadolu Lisesi, Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi, Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi ve Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından verilen panellerle devam etti.