Tarık Buğra Doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Tarık Buğra, doğumunun 100'üncü yılında Konya'da düzenlenen panelle anıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi'nin işbirliğiyle “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Paneli” gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki panele katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Tarık Buğra'nın tarihçi olmadığı halde tarihi gençlere sevdirdiğine vurgu yaptığı konuşmasında tarihçi ve edebiyatçıların geçmişten bugüne tarihi ve edebiyatı getirdikleri aşamaları ele aldı.

“Hayatınızda hep eğitim şehir ve insan odaklı çalışmalar olsun”

Haluk Dursun, “Yazarlarla ve bu tür sanatçılarla birebir tanışmanın birçok yolu var. Bunu programlarınıza katarsanız bu size ileride büyük bir hatıra ve iz bırakacağını unutmayın. Pergeliniz, yani bir ayağınız hep eğitim ve kitapta olsun. Pergelinizin diğer ayağı da gözlemlemek, merak etmek, gezmek olsun; şehir ve insan odaklı bir program olmak üzere” ifadelerini kullandı.

“Tarık buğra yakın tarihi samimi bir dil ve güçlü üslupla nakşetmiştir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iyi edebiyatın tarihin doğru anlaşılmasında ve gelecek nesillere taşınmasında etkili bir rol üstlendiğini kaydederek, “Türk Edebiyatı'nın bu vasf-ı haiz yazarlarının arasında bilhassa yakın tarihin olaylarını samimi bir dil ve güçlü bir üslupla nakşettiği eserleriyle Tarık Buğra gelir. Tarık Buğra, Müslüman Anadolu'nun çilekeş bir evladı olarak Osmanlı Devleti'nin en zor zamanlarında Akşehir'de gözlerini dünyaya açmıştır. Bu topraklarda var olmanın davasını kendi varlığı için bir haysiyet davası kabul etmiş, ömrünün sonuna kadar memleket sevdasını sinesinde taşımış bir münevverdir” diye konuştu.

“Gençlerimiz tarık buğra'nın karakterlerini bir rehber olarak kabul etmesi gerekir”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Tarık Buğra'nın eserlerinde Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da Cumhuriyet'e geçişleri tüm gerçekliğiyle tasvir ettiğini aktararak, “Meselelere gazeteci titizliğiyle eğilmesi, sorunları birçok açıdan ve dürüst bir vicdan ile ele alması, onu hala aranan büyük yazarlar arasında olmasını sağlamıştır. Doğru ve haysiyetli yaşanmış bir ömrün bu kıymetli verimini özellikle gençlerimizin gündeminde tutmanın, hele hele de böyle bir dönemde önemi çok büyüktür. Gençlerimizin merhum yazarın eserlerini okumakla kalmayıp, onun kahramanlarını kendi karakterlerinin önünde bir rehber olarak kabul etmeleri gerekir. Tarık Buğra'nın kendi döneminde sergilediği milli duruş, kalem erbabı aydınlarımıza da bir izlek teşkil etmesi gerekmektedir” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de düzenlenen programın hayırlı olmasını dileyerek, Tarık Buğra'nın Türk kültürünü kitaplarında, oyunlarında yani bütün eserlerinde en güzel bir şekilde yansıttığını belirtti.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiği konuşmasında Anadolu Mektebi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Güçlü, günümüz dünyasının gelişmesinin ana faktörünün ferdi gayretler olduğuna vurgu yaparak, “Anadolu Mektebi, Tarık Buğra ile birlikte seçtiği yazarların 5'ini lise, 5'ini de üniversite döneminde okutuyor. Bu program gerçekleşirse bu öğrencilerimiz hayata başlarken üç fakülteyi bitirmiş gibi olacaklar” ifadelerini kullandı.

Tarık Buğra'nın eşi Hatice Bilen Buğra da panelin ve öğrencilerin Tarık Buğra'ya olan ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirttiği konuşmasında, “Tarık Buğra hayatta olsaydı ve gençlerle dolu bu salonu ve bu sahneyi görseydi hüngür hüngür ağlardı. Gençlerin böyle bir işle ilgilenmesi ve kendilerinin bunu isteyerek yapması çok önemli. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş ise, Tarık Buğra'nın yaşadığı zamanı aşarak klasikleşen ve her dönemde okuyucusuna söyleyecek sözü olan eserler bırakan çok değerli bir yazar olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Nevşehir'den Abdullah Altıparmak'ın panel başkanlığını yaptığı programda, Aksaray, Artvin, Balıkesir, Bursa, Isparta, Gaziantep, Kastamonu, Karaman, Kırıkkale, Nevşehir ve Mardin'den panele katılan 40 öğrenci Tarık Buğra'ya anlattı. Panelin ikinci oturumu 26 Eylül Çarşamba günü 10.30'da Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.