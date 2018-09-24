Tarık Buğra Konya'da anılacak

Yılında Tarık Buğra Paneli” ile Konya'da anılacak.

Türk edebiyatının öncü isimlerinden gazeteci, roman, hikaye, oyun ve fıkra yazarı Tarık Buğra, Konya'da düzenlenecek panelle anılacak. Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Paneli, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi'nin işbirliğiyle düzenlenecek.

"Tarık Buğra medeniyetimizin yeniden dirilişine çok değerli katkıları oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 11 şehirden 40 öğrencinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek panelde Tarık Buğra'yı anlatacağını belirterek, “Ömrünü kültürümüze ve medeniyetimize adayan Tarık Buğra, bizden biri olarak eserlerinde her zaman bizi anlattı. Eserlerinin milli bilincimizin artması ve medeniyetimizin yeniden dirilişine çok değerli katkıları oldu. Bizler de bu anma programı vesilesiyle Tarık Buğra'yı bir kez daha anlatmaya ve ustayı okumaya davet etmiş oluyoruz. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi panelimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı. “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Paneli” 25 Eylül Salı günü Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak. 26 Eylül Çarşamba günü Akşehir Kültür Merkezi'nde de 10.30'da bir panel düzenlenecek.