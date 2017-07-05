Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 19:02

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin takla atması sonucu ilk belirlemelere 2 kadın işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı

05 Temmuz 2017 19:02


Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli Konya Karayolu’nun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ereğli yönüne seyir halinde olan Abdulkadir Sulak (47) idaresindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada, kamyonette bulunan 2 kadın işçi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ve 6 kadın işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetteki tarım işçisi kadınların Karapınar ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi’nde tarım işçisi olarak çalıştıkları, iş bitimi Ereğli’ye döndükleri öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde tedbir alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!