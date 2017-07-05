Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli Konya Karayolu’nun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ereğli yönüne seyir halinde olan Abdulkadir Sulak (47) idaresindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada, kamyonette bulunan 2 kadın işçi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ve 6 kadın işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetteki tarım işçisi kadınların Karapınar ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi’nde tarım işçisi olarak çalıştıkları, iş bitimi Ereğli’ye döndükleri öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde tedbir alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.