Tarımsal ihracatta Almanya fırsatı

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Konya Ticaret Borsası'nı (KTB) ziyaret etti. Genel sekreter Özoğlu, tarımsal ihracatta Almanya'nın önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu'na ziyaret kapsamında KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy ve KTB Genel Sekreteri Esat Bilici tarafından elektronik satış salonu, numune analiz ve gıda analiz laboratuvarı, Aslidaş lisanslı depoculuk tesisleri ile BorsaKonya elektronik platformu hakkında bilgi verildi.

“Almanya ile ilişkilerimiz yeniden gelişecektir”

Meclis başkanı Namık Köklüsoy, Konya Ticaret Borsası olarak dünya ölçeğindeki borsacılık faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Köklüsoy, “Şehrimiz ve borsamızın vizyonu çerçevesinde hep bir adım önde olma gayretindeyiz. Bu anlamda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu'nun borsamızı ziyareti önemlidir. Türkiye ile Almanya arasında köklü bir işbirliği vardır. Almanya ile ticari ilişkilerimizi devamlı olarak geliştirme gayretindeyiz. KTB olarak ticari ilişkilerimizin artması noktasında üyelerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz sürmektedir. Yakın zamanda Türkiye-Almanya arasında ticari işbirliğinin daha da artacağına inanıyoruz Almanya'nın gayri safi yurtiçi hâsılasının yüzde 0,8'lik kısmını oluştursa da sosyal yapılanma bakımından önemini korumaktadır. Bunun sonucu olarak da gıdada yüzde 70 oranında kendine yetmektedir. Bu yeterliliğin kaynağı da üretimin büyük tarım işletmelerinde yapılmasıdır. Ülkemizin arazi ve demografik yapısı gereği aile işletmeleri biçiminde olan üretim merkezleri ekonomimize büyük oranda katkı sağlamaktadır. Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimize kiralanması yönündeki karar, ekilen arazilerimizi artıracak olmasından dolayı çok önemlidir. Bunun yanında toplulaştırma ve kooperatifleşme üretim oranını ve kalitesini artıracak, pazarın arz-talep dengesini sağlayacaktır” dedi.

“Almanya önemli bir fırsat”

Genel sekreter Okan Özoğl, Almanya ile ticari işbirliğinin arttırılması için ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Konya Ticaret Borsası bilgi, alt yapı ve tecrübeleri ile örnek bir borsa konumundadır. Elektronik satış salonu, ASLİDAŞ lisanslı depolar, laboratuvar ve BorsaKonya merkezi gibi çalışmalarıyla başarısını ortaya koyuyor. Bu anlamda iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin daha da arttırılması için KTB'nin önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum. Çünkü tarımsal ürünler noktasında Almanya'da önemli bir boşluk var. Türkiye olarak bu boşluğu biz doldurmalıyız. Konya bu anlamda önemli fırsat yakalayabilir. Konya Ticaret Borsası'yla bu anlamda ilişkilerin daha da derinleşmesini, tarımsal ticarete fırsatlar getirmeyi arzu ediyoruz.”

Ziyaret, Almanya ile iş yapan ya da yapmak isteyen firmalarla yapılan toplantı ile son buldu.