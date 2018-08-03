Tarladan çim kızağına

Çim kızağına ilk kez binen tarım işçisi kadınların heyecanı yüzlerinden okundu.

Türkiye’nin önemli havuç üretim merkezlerinden Konya’nın Kaşınhanı Mahallesinde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesaide, tarlada önce yabani otlar yolunuyor ardından havuç çıkarılarak paketlenmek üzere fabrikalara götürülüyor. Yıkanarak topraktan arındırılan havuç, iç ve dış piyasaya satılıyor. Üretimin her aşamasında yer alarak yükü omuzlayan kadın işçilere Meram Belediye Başkanı Fatma Toru sürpriz yaptı. Çalıştıkları tarlalardan alınan tarım işçisi kadınlar aileleri ile birlikte Dutlu Koruluğunda misafir edildi. Doğal yaşam alanı Dutlu Koruluğunda yer alan Konya’nın ilk yapay çim kızağına binerek parkurdan aşağıya kayan kadınların yaşadığı heyecan yüzlerinden okundu. İlk kez çim kızağına binen tarım işçileri Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile buluştu. Kendi kullandığı golf aracıyla misafirlerine 900 bin metrekarelik alana kurulan, göletleri, çim kızağı, devasa çocuk oyun alanları, okçuluk alanı, üzüm bağları ve gül bahçelerini gezdiren Başkan Toru, çalışan kadınların yorgunluklarını almak ve mutlu olmalarını sağlamak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Dutlu Koruluğunda kadınların çok eğlendiğini kaydeden Başkan Toru, “Tarlada çalışan kadınlarımıza burada farklı bir gün yaşatabilmek adına onlarla beraber olduk. Sadece bir mahallemizde değil farklı mahallelerimizde de bu şekilde iş gücü ve emeğiyle birlikte, aile ekonomisine katkı sağlayan, ayakta durmaya çalışan kadınlarımızı, kırsalda özellikle toprakla haşır neşir olmuş kadınlarımızı veyahut da bu imkanlara yetişemeyen bu imkanlardan yoksun olan biraz daha dezavantajlı kesimdeki hanımlarımızı bu şekilde gezilerimizle, buluşmalarımızla birlikte sosyal hayatın içinde daha aktif olmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için Meram Belediyesi olarak aynı zaman da bir anne titizliğiyle onlara destek olmaya devam edeceğiz. Hanımlar her zaman baş tacımız. Onların yüzü gülerse, onlar mutlu olursa bizim de yüzümüz güler, bizlerde mutlu oluruz” dedi.