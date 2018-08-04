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04 Ağustos 2018 11:34

Tarlasında 30 kilogramlık karpuz yetiştirdi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir çiftçi tarlasında 30 kilogramlık karpuz yetiştirdi.

Tarlasında 30 kilogramlık karpuz yetiştirdi

04 Ağustos 2018 11:34


İlçeye bağlı Kumluca Mahallesinde çiftçi Yıldıray Kulaksız’ın ilk kez tarlasına ektiği karpuzlar 30 kilograma kadar ulaştı. Karpuzları kaldırmakta güçlük çeken çiftçi Kulaksız, “30 dekarlık arazimize bu yıl ilk kez karpuz ektik. O meşhur Diyarbakır karpuzu ile yarışıyoruz, 30 kiloluk karpuzlarımız var. Karpuz yetiştiriciliğini ilk defa bu yıl yapıyorum, tamamen organik, toprak gübresi verdik, kesinlikle hormon yok. Arazimizin şu an 30 dekarına karpuz ekerek acemiliği attık. Gelecek yıl toplamda 60 dekar alana karpuz ekeceğim ve hedefim 40 kiloluk karpuzlar yetiştirmek” dedi.




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