Tartışma sonucu çıkan kavgada bıçaklandı

Olay, gece saatlerinde Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.K. (49) sokak üzerinde daha önceden husumetli olduğu bir kişiyle karşılaştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanında bulunan bıçakla Ç.K.’yi sol omzundan yaralayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.