Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 09:25

Tartışma sonucu çıkan kavgada bıçaklandı

Konya’da aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgasında bir kişi omzundan bıçaklanarak yaralandı.

Tartışma sonucu çıkan kavgada bıçaklandı

07 Ağustos 2018 09:25


Olay, gece saatlerinde Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.K. (49) sokak üzerinde daha önceden husumetli olduğu bir kişiyle karşılaştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanında bulunan bıçakla Ç.K.’yi sol omzundan yaralayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç