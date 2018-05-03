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03 Mayıs 2018 14:44

Tartıştığı annesini korumaya çalışan üvey babasını vurdu

Konya’da alkollü olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini araya girerek korumaya çalışan üvey babasını bıçaklayıp, ardından da bacağından tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı annesini korumaya çalışan üvey babasını vurdu

03 Mayıs 2018 14:44


Olay, merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Şairbaki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Tolunay T. (23), annesi Şükriye D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şükriye D. ile evli olan Mehmet D., tartışan anne ile oğlunu ayırmaya çalıştı. Bunun üzerine Tolunay T., üvey babası Mehmet D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Tolunay T., üvey babasını bıçakla yaraladıktan sonra evde bulunan tüfeği alarak rastgele ateş etmeye başladı. Tolunay T.’nın 4 el ateş etmesi sonucu Mehmet D. sağ bacağından yaralandı. Genç, tüfeği de alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet D., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




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