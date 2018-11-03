Tartıştığı kocası tarafından bıçaklandı

Konya'da şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Avanslı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki müstakil evde yaşayan Melek Ç. ile aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik bulunan kocası Bayram Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Bayram Ç. eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Melek Ç.'nin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Melek Ç. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis, Bayram Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.