TBMM Başkanı Kahraman, NEÜ’de düzenlenen iftar programına katıldı

Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi Parlak yaptığı açılış konuşmasında Birlik Vakfının çalışmalarına değinerek programa ev sahipliği yapmalarından dolayı NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e teşekkür etti. Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı ise yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin diriliş saatinin yakın olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Millet dünkü karanlık günlerini geri dönmemek üzere geçmişe gömmüştür. Bugün ve yarının ak günleri için milletimiz gerekeni yapmıştır. Bir olarak, diri olarak birlikte yürünecek çok yolumuz var. Allah yardımcımız olsun.”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, “Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul buyursun Ramazanımız mübarek olsun. Mübarek günde bir arada olmak bizleri memnun etti” dedi. Şeker, katılımlarından dolayı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a ve diğer misafirlere teşekkürlerini iletti.

Vali Yakup Canbolat da mana yüklü Ramazan ikliminde buluşmanın kendilerini memnun ettiğini kaydetti. Canbolat, “Konya bizim medeniyetimizin kadim şehri. Bu şehirde sizleri görmekten büyük bir şeref duyduk” diye konuştu.

“Türkiye istediği ve özlediği günlere yürüyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman Ramazanın yeniden ihya olmanın ayı olduğuna vurgu yaparak, “Necmettin Erbakan Üniversitesi deyince Erbakan Hocayı hatırlamamak mümkün değil. Allah rahmet eylesin. Çok değerli, vatanperver bir Başbakandı” dedi. Kahraman, Türkiye’nin istediği ve özlediği günlere yürüdüğünü kaydederek şunları söyledi: “Türkiye bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 13, Avrupa’nın da en büyük 5. ekonomisidir. Son 10 yılda 200 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Türkiye ileriye doğru gidiyor. Güzel günlerdeyiz ve bu güzel günler daha da ileriye gitmeli. 15 Temmuz’da muvaffak olamadılar. Milletçe direndik. Cumhurbaşkanımız milleti meydanlara çağırdı. Biz de Meclisi açtık, hep beraber Türkiye’nin işgalini önledik” dedi.

Birlik içinde yürümeyi tavsiye eden Kahraman, “Bu yolda yürürken şehitlerimiz de oluyor. Onların hepsi Efendimizin komşusu. Rabbim rahmet eylesin. Allah hayırlı günlerde birlikte olma şuuru versin bizlere. Daha nice Ramazanlara, bayramlara kavuşalım. Bu organizasyon için sizleri tebrik ediyorum. Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun” ifadelerini kullandı.