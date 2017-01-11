Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 17:49

Tedbir için kapatılan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Tedbir için kapatılan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

11 Ocak 2017 17:49

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir süre önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan kapalı pazar yerinin çatısı, üzerindeki karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Alınan tedbir sayesinde olası faciadan dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde Salı günleri sebze pazarının kurulduğu Hal İçi’ndeki kapalı pazar yerinin çatısı üzerinde biriken kar ağırlığını kaldıramayarak çöktü. Kapalı pazarın çatısının 3 farklı noktasında biriken karlar nedeniyle çökme yaşanırken, olayda alınan önlemler neticesinde ölen ya da yaralanan olmadı.
Beyşehir Belediyesi, kısa bir süre önce Akşehir ilçesinde yaşanan pazar yeri çatısının çökmesi olayının ardından Konya Valiliğinin de yaptığı uyarıları dikkate alarak, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çelik konstrüksiyonunda eğilmelerin yaşandığını tespit ettiği Beyşehir Kapalı Pazar yerini güvenlik gerekçesiyle kapatmıştı. Zabıta ve polis ekipleri, kapalı pazar yerinin çevresine önlem amacıyla güvenlik şeridi çekerken, Salı günleri dışında otopark olarak kullanılan alanda araç parkına ve pazarcıların tezgah açmasına izin vermiyordu. Kapalı pazar yerinin kapatılmasının ardından ilçede pazarcı esnafının güvenlik sebebiyle halen açık alanlarda tezgah açmasına izin veriliyor.
Bu arada, ilçe merkezinde dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otobüs bekleme durakları da üzerindeki beyaz örtünün ağırlığını taşıyamayınca çökerek kullanım dışı kaldı. İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir kerpiç evin de çatısı üzerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü. Yaklaşık 1,5 metre kar yüksekliğinin olduğu yerleşim biriminde yaşanan olayın ardından, çatısı çöken kerpiç evin halen kullanılmadığı ve içerisinde yaşayan kimse olmadığı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
4
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç