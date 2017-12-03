Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Abdullah Atalay, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ı ziyaret etti.

TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay, genel müdür yardımcıları ve Konya Bölge Müdürü Nail Yetkin ile beraber, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran da hazır bulundu. Görüşmenin gündemini TEİAŞ’ın MEDAŞ hizmet bölgesine yapmış olduğu yatırımlar ve bakım çalışmaları oluşturdu. Yapılan yatırımların arıza sayılarının düşmesinde ve hizmet kalitesinin artmasında önemli rol oynadığı vurgulandı. Devam eden yatırımlar ve bu yatırımların bölge halkına sağlayacağı katkılar görüşüldü.

Erol Uçmazbaş, MEDAŞ bölgesine vermiş oldukları destekten dolayı TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay’a teşekkür etti.