Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Adana istikametine hareket halinde olan S.G. idaresindeki 01 YG 101 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır bir anda yanmaya başladı. Tırdan yükselen dumanları fark eden sürücülerin uyarması sonucu tır şoförü S.G., aracını yol kenarında durdurdu. Alevlerin kısa sürüde tüm aracı sarması üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Ankara-Adana yolu yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Tırın alev alev yanması çevredeki bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.