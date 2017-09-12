Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 12:17

Tekstil malzemesi taşıyan tır alev alev yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, seyir halindeyken alev alev yanan tekstil malzemesi taşıyan tır kullanılamaz hale geldi.

Tekstil malzemesi taşıyan tır alev alev yandı

12 Eylül 2017 12:17


Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Adana istikametine hareket halinde olan S.G. idaresindeki 01 YG 101 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır bir anda yanmaya başladı. Tırdan yükselen dumanları fark eden sürücülerin uyarması sonucu tır şoförü S.G., aracını yol kenarında durdurdu. Alevlerin kısa sürüde tüm aracı sarması üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Ankara-Adana yolu yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Tırın alev alev yanması çevredeki bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç