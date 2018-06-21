Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 20:25

Temel Karamollaoğlu: “Konya’mız Milli Görüşün kalesidir”

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Konya’da vatandaşlara seslendi.

Temel Karamollaoğlu: “Konya’mız Milli Görüşün kalesidir”

21 Haziran 2018 20:25

Karamollaoğlu, “Konya’mız Milli Görüşün kalesidir" dedi.


Kılıçarslan Şehir Meydanında gerçekleştirilen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketinin ilk adımının Konya’dan atıldığını belirtti. Karamollaoğlu, “Konya’mız Milli Görüşün kalesidir. Erbakan Hocamız Milli Görüş Hareketini Konya’dan başlattı. Konya’nın Milli Görüş hareketinde bambaşka bir yeri var. Sadece siyasi hareket değil. Bizim için ekonomi, sanayi de önemlidir. Bu nedenle ilk organize sanayisi Konya’da atıldı” dedi. Temel Karamollaoğlu, “AK Partili arkadaşlar ile geçmişte siyaset yaptık. Onları hiçbir zaman düşman olarak görmeyiz. Biz onları kardeş olarak görmekteyiz. Biz sevdiğimizi tenkit ederiz. Biz Milli Görüşçüyüz. Biz bütün ülkemizi düşünürüz. Bize karşı çıkanlara da hizmet ederiz” şeklinde konuştu.


İktidara geldiklerinde ilk ilk işlerinin AK Partililer ile kucaklaşmak olduğunu belirten Karamollaoğlu, “İlk yapacağımız iş muhalefet ile yani bugünkü AKP’liler ile kucaklaşmak olacak” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliğini eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye’yi kapıda beklettiklerini söyledi. Karamollaoğlu, “Biz sizi kapıda bekletiriz diyorlar. Burası Müslüman olmayanlar kulübü diyorlar. Size her istediğimizi yaptırır diyorlar” diye konuştu.


Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimlerinde sandıktan ne çıkarsa çıksın ona uyacaklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç