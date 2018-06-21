Temel Karamollaoğlu: “Konya’mız Milli Görüşün kalesidir”

Karamollaoğlu, “Konya’mız Milli Görüşün kalesidir" dedi.

Kılıçarslan Şehir Meydanında gerçekleştirilen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketinin ilk adımının Konya’dan atıldığını belirtti. Karamollaoğlu, “Konya’mız Milli Görüşün kalesidir. Erbakan Hocamız Milli Görüş Hareketini Konya’dan başlattı. Konya’nın Milli Görüş hareketinde bambaşka bir yeri var. Sadece siyasi hareket değil. Bizim için ekonomi, sanayi de önemlidir. Bu nedenle ilk organize sanayisi Konya’da atıldı” dedi. Temel Karamollaoğlu, “AK Partili arkadaşlar ile geçmişte siyaset yaptık. Onları hiçbir zaman düşman olarak görmeyiz. Biz onları kardeş olarak görmekteyiz. Biz sevdiğimizi tenkit ederiz. Biz Milli Görüşçüyüz. Biz bütün ülkemizi düşünürüz. Bize karşı çıkanlara da hizmet ederiz” şeklinde konuştu.

İktidara geldiklerinde ilk ilk işlerinin AK Partililer ile kucaklaşmak olduğunu belirten Karamollaoğlu, “İlk yapacağımız iş muhalefet ile yani bugünkü AKP’liler ile kucaklaşmak olacak” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliğini eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye’yi kapıda beklettiklerini söyledi. Karamollaoğlu, “Biz sizi kapıda bekletiriz diyorlar. Burası Müslüman olmayanlar kulübü diyorlar. Size her istediğimizi yaptırır diyorlar” diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimlerinde sandıktan ne çıkarsa çıksın ona uyacaklarını belirtti.