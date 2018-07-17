Temel Seviye Tahkik Kursu’nu tamamlanı

Selçuk Üniversitesi Senato Salonunda düzenlenen belge takdim töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptığı konuşmada, İslam dünyası ve insanlığın günümüzde çok önemli inanç ve düşünce sorunları yaşamakta olduğunu, bu anlamda yazma eserler ve tahkik konusuna ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Sorunların çözümünde tek güç ve kaynağın İslam olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, “İslam’ın orijinal eserlerine günümüzün yorumuyla dönmemiz gerekiyor. Taklitle sadece orijinal eser, düşünce ve görüşleri bugüne aktarmak yetmiyor. Bugünün yorumunu da kendimiz katmamız gerekiyor ve tüm bilimleri de harcı merc ederek bunu sağlamamız gerekiyor. O açıdan bir üniversite çatısı altında İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi büyük önem arz ediyor. Çünkü her bilim dalı burada yer almaktadır. Hemen hemen her alanda bilim insanı burada mevcut. Ortaklaşa çalışmalar farklı düşünce, fikir, görüş ve algıları ortaya koyacaktır. Geçtiğimiz aylarda Özbekistan ziyaretimiz gerçekleşti. Özbekistan’daki bazı üniversitelerle anlaşma, görüşme ve protokollerimiz oldu. Kütüphane ve üniversiteleri gezdik. Yazma eserleri gördük. Bugün ismini hayırla yad ettiğimiz İmam Buhari, İmam Matüridi Türbelerini ziyaret ettik. Uluğ Bey Rasathanesi’ni ziyaret ettik. Bin yıla varan önde olduğumuz alanlar var ama Batı dünyasından en az 500 yıl önce bugünkü modern bilim algısının temelleri orada atılmış. Batı dünyası ‘biz bunu bulduk’ diye ortaya koyduğu birçok bilgi ve veriyi başta Endülüs, Özbekistan, Buhara, Semerkant olmak üzere Müslümanlardan almıştır. İşte bizim kaynak eserlere, yazma eserlere dönmemiz gerekiyor ve onun yolu da bu tür çalışmalardan geçiyor” diye konuştu.

“Rektör Şahin, “Çekirdek tohuma dönüştü ve toprağa düştü”

Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin kuruluşunun birinci yılını tamamladığını, akademik kadroyu oluştururken belirli hassasiyetlere dikkat ettiklerini aktardı. İslami İlimler Fakültesi’ni “Çekirdek tohuma dönüştü ve toprağa düştü” ifadesiyle betimleyen Prof. Dr. Şahin, “İnşallah bundan sonra da çok güçlü bir meyve ağacı oluşacak. Bu güçlü ağaç, bundan sonraki nesillere de meyvesini sunacak şekilde büyümeye, gelişmeye devam edecek. Günümüz dünyasında Müslümanlar ve insanlık çok büyük inanç ve düşünce sorunları yaşamaktadır. Bunun çözümü de sadece İslam’dadır. İslam’ın da orijinal kaynaklarını, günümüzün yorumuyla değerlendirmekten geçer. İşin özü budur. Bu çerçevede yapılacak her türlü çalışmaya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü olarak ve sonrasında da Mustafa Şahin olarak elimizden geldiğince hizmet etmeye, katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tahkik kursunun düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan tüm hocalarımıza, vakıf yöneticilerimize, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğümüze, kursiyerlere teşekkür ediyorum, bu konuda kendinizi geliştirdiniz, gerçekten çok önemli. Çok az sayıda insan var ciddi manada tahkikte bulunabilecek. Sayılarınızın artması lazım, var olanların kalitesinin artması lazım. Bilinen ve aranan insanlar haline gelmeniz gerekiyor” dedi.

“Çalışmalar için iyi bir altyapı ve birikime sahip olmak gerekir”

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyit Bahcıvan, 1982 yılından bu yana tahkik alanında çalışmalarına devam ettiğini belirterek, alana ilişkin anekdotlarını katılımcılarla paylaştı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e, Selçuk Üniversitesi İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmasından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Bahcıvan, “Tahkik işi orijinal bir tarihi eserin orijinal yapısını koruyarak vücuda tekrar getirme meselesidir. Alanda, eser hangi konudaysa o alanda çok iyi bir altyapı ve birikime sahip olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımızın güzel eserler ortaya çıkaracaklarına kaniyiz”

Selçuk Üniversitesi İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Recep Tuzcu, Rektör Prof. Dr. Şahin’in İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni açarak, kendilerine Hanefi ve Matüridi gelenekte bir vizyon yüklediğini söyledi. Bu çerçevede bu geleneğin eserlerini de günümüz dünyasına kazandırmak üzere, eserler bağlamında bu kursu düzenlediklerini dile getiren Doç. Dr. Tuzcu, “Arkadaşlarımız güzel bir temel eğitimden geçti. İnşallah kendi sahalarına ait daha güzel eserler ortaya çıkaracaklarına sonsuz kaniyiz. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Hayra Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Varol, vakıf olarak eğitim ve öğretimin yanında olduklarını belirterek, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Sertifika törenine, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Göktepe, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyit Bahcıvan, Selçuk Üniversitesi İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Recep Tuzcu, Hayra Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Varol, öğretim üyeleri ile kursiyerler katıldı.