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21 Haziran 2018 10:18

“Temel Tasarım” kitabı düzenlenen imza gününde tanıtıldı

Prof.

“Temel Tasarım” kitabı düzenlenen imza gününde tanıtıldı

21 Haziran 2018 10:18

Dr. Kerim Çınar ve Mimar M. Semra Çınar’ın “Temel Tasarım” kitabı KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenen imza gününde tanıtıldı.


KTO Karatay Üniversitesi kültürel ve bilimsel alana katkı sağlayan eserler vermeye devam ediyor. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları bünyesinde yayımlanan Dr. Kerim Çınar ve Mimar M. Semra Çınar’ın “Temel Tasarım” kitabı, düzenlenen imza günü ile tanıtıldı.


Dr. Ahmet Hakan Yılmaz kitabın önemli bir kaynak olarak hedefine layıkıyla ulaştığını belirtti. Başta Mimar M. Semra Çınar olmak üzere “Temel Tasarım” kitabında emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür eden KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Dr. Kerim Çınar, “Geçtiğimiz yıllarda alanımızda kaynak bulmak noktasında zorluklar yaşadık. Yayımladığımız “Temel Tasarım” kitabı ile mimarlık alanında önemli bir adım atmış olduk. Görsel açıdan oldukça zengin tuttuğumuz bu kitapta farklı çalışma örnekleri ile temel tasarıma ait ilke ve elemanların aktarımını çeşitli bakış açılarıyla göstermeye çalıştık” diye konuştu.


Program, eserde emeği geçenlere sertifikalarının Dr. Kerim Çınar ve Mimar M. Semra Çınar tarafından takdim edilmesi ve kitapların imzalanması ile sona erdi. Endüstriyel tasarım başta olmak üzere mimarlık ve tasarım alanına yeni bir soluk getirmek amacıyla hazırlanan kitabın imza törenine akademisyenler, öğrenciler katıldı.




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