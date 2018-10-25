Temsili Nasreddin Hoca: “Bizim kahramanımız Noel Baba değil, Nasreddin Hoca'dır"

Konya'nın Akşehir ilçesinde Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında gerçekleştirilen Sıra Yarenleri gösterisine katılan temsili Nasreddin Hoca, “Bizim kahramanlarımız Nasreddin Hoca'dır, Keloğlan'dır, Karagöz-Hacivat'tır. Bizim kahramanımız Noel Baba değildir. Bizim kahramanımız Superman değildir” dedi.

Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca'nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor. Anma Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri tarafından Akşehir Kültür Merkezi'nde bir gösteri sunuldu. Yarenler; gösterilerine yarışmaya katılan çocukları da dahil ederken gecenin finalinde Sıra Yarenleri tarafından Nasreddin Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro gösterileri de sunuldu.

“Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir”

Gösteri sonunda bir konuşma yapan temsili Nasreddin Hoca Rıdvan Sağlam, “Ben diyorum ki bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir. Bizim kahramanlarımız Nasreddin Hoca'dır, Keloğlan'dır, Karagöz Hacivat'tır. Bizim kahramanımız Noel Baba değildir. Bizim kahramanımız Superman değildir. Onun için her zaman bizim milli kahramanlarımız baş üstünde tutulmalıdır” diye konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca'nın bu konuşması seyircilerden alkış aldı. Gecenin sonunda yarenler ve Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılmak için Akşehir'e gelen öğrenci grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.