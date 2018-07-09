Konya Büyükşehir Belediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terör mağduru öğrenciler Konya’yı gezdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde terör travmasına maruz kalan 13-15 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrencilere Temmuz ayı içerisinde Ankara’da psiko-sosyal destek vermek amacıyla değerler eğitimi programı düzenleniyor. Ayrıca öğrencilere ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini de tanıtmak amacıyla geziler düzenleniyor. Öğrenciler proje kapsamında düzenlenen ilk gezide Konya’yı gezme fırsatı buldu. Gezi kapsamında yaklaşık 250 öğrenci ilk olarak hızlı trenle sabah saatlerinde Konya’ya geldi. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi koordinesinde profesyonel rehberler eşliğinde Mevlana Müzesi, Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi gibi şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, Konya tarihi ile ilgili bilgiler aldı. Akşam sema programına da katılan öğrenciler Konya’yı çok sevdiklerini söyleyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Ankara’daki değerler eğitimine katılan öğrenciler Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ile Değerler Eğitimi derslerinin yanında sanatsal ve kültürel eğitimler; musiki, ebru, keçe, seramik, takı tasarımı, pasta tasarımı, işaret dili, tekvando, drama ve zeka oyunları sınıflarında eğitimler alıyor.