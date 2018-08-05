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05 Ağustos 2018 23:41

TFF Süper Kupa Akhisarspor’un

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

TFF Süper Kupa Akhisarspor’un

05 Ağustos 2018 23:41

Normal süresi 1-1’lik skorla sona eren ve uzatma sürelerinde de eşitliğin bozulmadığı mücadelede Akhisarspor penaltı atışları sonucunda Galatasaray’ı 6-5 mağlup ederek TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci devre)


51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli’nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.


66. dakikada Feghouli’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Eren’in kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarıya çıktı.


70. dakikada Nagatomo’dan topu kapan Lopes hızla ceza alanına girerek bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak top kalenin üstünden az farkla dışarıya çıktı.


73. dakikada Feghouli’nin ceza yayı önünden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden dışarı çıktı.


79. dakikada Nagatomo’nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Eren, bekletmeden sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşla topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 1-1


90+6. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Yunus’un sert şutunda kaleci Fatih topu son anda elleriyle dışarıya çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Galatasaray: Muslera xxx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Rodrigues xx, Belhanda xx (Eren dk. 59 xxx), Linnes xx, Donk xx (Selçuk dk. 77 x), Fernando xx (Yunus dk. 69 x), Nagatomo xx (Carole dk. 101 ?), Feghouli xx, Gomis xx


Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Onyekuru, Celil, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx (Larsson dk. 67 x), Bilal xx (Onurcan dk. 99 x), Aykut xx, Barbosa xx (Lopes dk. 63 x), Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Nounkeu xx, Manu xx (Güral dk. 77 x), Seleznyov xxx


Yedekler: Halil, Eray, Onur, Pesgueira, Junior, Kadir


Teknik Direktör: Safet Susic


Goller: Eren (dk. 79) (Galatasaray), Seleznyov (dk. 5) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Rodrigues, Serdar (Galatasaray), Mustafa, Nounkeu, Manu (Akhisarspor)


Penaltılar


Atanlar: Selçuk, Eren, Feghouli, Rodrigues, (Galatasaray), Güray, Larsson, Ömer, Lopes, Seleznyov (Akhisarspor)


Atamayanlar: Gomis (Galatasaray)




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