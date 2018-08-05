Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 21:43

TFF Süper Kupa: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Akhisarspor karşılaşıyor.

TFF Süper Kupa: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

05 Ağustos 2018 21:43

Mücadelenin ilk yarısı yeşil-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


5. dakikada Akhisarspor’un hızlı atağında topla buluşan Manu’nun vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Barbosa’nın şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Seleznyov, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


20. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Gomis, şutu kalenin solundan dışarıya çıktı.


24. dakikada ceza sahası dışından Maicon’un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topa bir kez Maicon vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.


35. dakikada sağ kanatta topu Ömer’den kapan Feghouli’nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere gönderdi.


41. dakikada Bilal’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Seleznyov’un, Serdar’ı geçerek yaptığı vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Galatasaray: Muslera xxx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Rodrigues xx, Belhanda xx, Linnes xx, Donk xx, Fernando xx, Nagatomo xx, Feghouli xx, Gomis xx


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Eren, Sinan, Onyekuru, Carole, Yunus, Celil, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx, Bilal xx, Aykut xx, Barbosa xx, Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Nounkeu xx, Manu xx, Seleznyov xxx


Yedekler: Halil, Eray, Güral, Onur, Lopes, Onurcan, Pesgueira, Larsson, Junior, Kadir


Teknik Direktör: Safet Susic


Gol: Seleznyov (dk. 5) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Mustafa, Nounkeu, Manu (Akhisarspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç