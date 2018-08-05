TFF Süper Kupa: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı yeşil-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada Akhisarspor’un hızlı atağında topla buluşan Manu’nun vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Barbosa’nın şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Seleznyov, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Gomis, şutu kalenin solundan dışarıya çıktı.

24. dakikada ceza sahası dışından Maicon’un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topa bir kez Maicon vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

35. dakikada sağ kanatta topu Ömer’den kapan Feghouli’nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere gönderdi.

41. dakikada Bilal’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Seleznyov’un, Serdar’ı geçerek yaptığı vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xxx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Rodrigues xx, Belhanda xx, Linnes xx, Donk xx, Fernando xx, Nagatomo xx, Feghouli xx, Gomis xx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Eren, Sinan, Onyekuru, Carole, Yunus, Celil, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx, Bilal xx, Aykut xx, Barbosa xx, Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Nounkeu xx, Manu xx, Seleznyov xxx

Yedekler: Halil, Eray, Güral, Onur, Lopes, Onurcan, Pesgueira, Larsson, Junior, Kadir

Teknik Direktör: Safet Susic

Gol: Seleznyov (dk. 5) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Nounkeu, Manu (Akhisarspor)