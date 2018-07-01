Ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı

Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, taksi sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden müşteri alarak merkez istikametine seyir halinde olan Yunus İ. idaresindeki 42 TT 251 plakalı ticari taksi, cadde üzerindeki ara yoldan çıkarak ’U’ dönüşü yapmak istediği sırada aşırı suratlı ve alkollü olduğu iddia edilen Burak T. idaresindeki 06 HC 0631 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada cadde üzerinde devriye gezen ve kazayı gören polis ekipleri, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan taksideki Mehmet K., Bora D. ve diğer araçtaki sürücü Burak T. ve Nur G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Savrulan ticari taksi içerisinde sıkışan sürücü Yunus İ. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Olay yerindeki ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Yunus İ.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan çarpışan her iki araçtan fırlayan akü, jant ve diğer parçalar yaklaşık 30 metre ileride bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.