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Ticari takside 4 buçuk kilo eroin ele geçirildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada 4 buçuk kilo eroin ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada 4 buçuk kilo eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir aracın Antalya'dan yola çıkarak Konya'ya uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, takibe aldıkları ticari taksiyi Seydişehir ilçesinde durdurdu. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, şoför koltuğunun altında bulunan çantada 9 parça halinde 4 kilo 390 gram eroin ele geçirdi. Araç sürücüsü Mehmet M. ile yanında bulunan Seycan T. gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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