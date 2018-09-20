TİMAV 7. Geleneksel Hikaye Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin katkılarıyla Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren İmam Hatipli öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesinin destekleriyle TİMAV tarafından organize edilen ve imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencilerin katılımı ile bu yıl 7. gerçekleştirilen Geleneksel Hikaye Yarışmasının ödül töreni Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 61 il ve 255 İmam Hatip Lisesi'nden 430 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen yarışması bu yıl konu sınırlaması olmaksızın serbest temadan oluştu. Törende yarışmanın birincisi 6 tam altın, ikincisi 4 tam altın, üçüncüsü 2 tam altın ile ödüllendirilirken mansiyon olarak ise beş öğrenci tablet bilgisayar ile ödüllendirildi.

Hikaye yarışmasının Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla marka haline gelen bir etkinlik olduğunu belirten TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, "Hikaye yarışmamız 7 yıldır devam ediyor. Bu yıl şehrimizde 60'ın üzerinde katılım oldu. Yüzlerce öğrencimizden hikayeler bize ulaştı. Jüri üyelerimizin değerlendirmelerinden sonra da dereceye girenler belirlendi. Hikayeleri okuduğumuzda, imam hatipli kardeşlerimizin hayatlarını keşfetme, ilgilerini, becerilerini, gönül dünyalarındaki zenginlikleri görme fırsatı da bulduk” dedi.

"Topluma değer katacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Selçuklu Belediyesi olarak önemli tesisler inşa ettiklerini, vatandaşa hizmet götürdüklerini ancak insan yetiştirecek projelere bu hizmetlerden daha çok önem verdiklerini söyledi. TİMAV'la gerçekleştirdikleri projelerin gelecek neslin inşası için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Pekyatırmacı, "Bu projeler bizi ülke olarak geleceğe hazırlıyor. O yüzden bu projeler bizim için çok daha kıymetli, değerli. Vakıflarla ve derneklerle olan birlikteliğimizi bir kurumsal yapı içerisinde bir sisteme bağladık ve 3 yıldır bunu uyguluyoruz. Her yıl kasım ayı içerisinde, proje destek programı kapsamında bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize, vakıflarımıza 'Kimin ne projesi varsa, getirsin. Destek vereceğiz.' diyoruz. 'Projesi olan, fikri olan, toplumumuza değer katacak, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak ne varsa getirin.' diyoruz. Bu konuda çok zenginiz. Bu sene 66 projeye destek veriyoruz" diye konuştu.

Hikaye Yarışmasının geleneksel hale getirilmesine katkı sağlayan Selçuklu Belediyesine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, "Belediyelerin görevi şehri imar etmek. Ama şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil bir gün imar ettiğiniz şehri yok eder deniliyor. Dolayısıyla öncelikli olarak insanlarımızın zihni, insanlarımızın geleceği ve geleceğimizin gençliğini imar etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'ye örnek teşkil eden bu projeye emek veren belediyemizi ve vakfımızı kutluyor, bu yarışmaya katılan ve emek veren arkadaşlarımızı da özellikle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dereye girenlere ödülleri verildi

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve gençlerin ufkunun genişlemesine vesile olanlara teşekkür etti. İmam hatipli olmanın bir misyon işi olduğunu dile getiren Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir imam hatipli olarak bu misyonu çok iyi taşıdığını aktardı.

Konuşmaların ardından hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışma da dereceye girenler şu isimlerden oluştu; 1. Faruk Sartık- İstanbul - Kartal AİHL, 2. Sümeyye Kalkan- Konya - Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, 3. Arif Kıraç - İstanbul - Kartal AİHL. Ayrıca 5 hikaye de jüri tarafından mansiyon ile ödüllendirildi.

Programın ödül törenine AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Fatih Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz,Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.