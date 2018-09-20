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Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu üzerinde Turan D. idaresindeki 33 EIC 48 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Mehmet U. idaresindeki 14 GF 107 plakalı tırın dorsesine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Çarpışmanın ardından metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Turan D. ve Ayfer D., olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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