Tırdan kaçarken manevra yaptı, karşı şeritte 2 araca çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde şerit değiştiren tıra çarpmamak için manevra yapan tır, karşı şeride geçip önce kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüse daha sonra yol kenarındaki pikaba çarptı.

Kaza, ilçede bulunan Kırkahvesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Bayram G. idaresindeki 42 GZ 502 plakalı tır, ışıktan hareket eden ve şerit değiştiren tıra çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır karşı şeride geçerek önce minibüse daha sonra ise yol kenarında park halinde olan pikaba çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza sırasında mısır yüklü tırdan yola mısır döküldü. Şerit değiştiren tır sürücüsünün ise Kulu Makas Kavşağında polis ekiplerince durdurulduğu öğrenildi. Kaza sonrası Ankara'dan Konya istikametine trafik yaklaşık 40 dakika kapalı kaldı.

Öte yandan, yaşanan kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir tırın şerit değiştirdiği ve tır sürücüsünün tıra çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçtiği ve 2 araca çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.